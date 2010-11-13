طرح توسعه آزمایشگاه آنالیز تخصصی مواد شیمیایی در زنجان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، این آزمایشگاه با سرمایه ای بالغ بر 10 میلیارد ریال به عنوان آزمایشگاه معتمد اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان در منطقه شمالغرب کشور افتتاح شد.

آزمایشگاه آنالیز تخصصی مواد معدنی، شیمیایی و فلزات در روز ملی کیفیت به عنوان آزمایشگاه همکار نمونه در استان انتخاب شد و موفق به کسب تندیس زرین از اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان شد.

این واحد آنالیز و مشاوره تخصصی مواد، مشتمل بر بخش های مختلف آزمایشگاهی اعم از واحدهای خردایش، آزمایشگاه کلاسیک و آنالیز دستگاهی شامل دستگاه های جذب اتمی، PH/LON MATER,XRF,ICP و آزمایشگاه های تحقیقاتی است.

همچنین کلیه آزمون ها و آنالیز مواد و کانه های معدنی به روشهای کلاسیک و آنالیز دستگاهی بر طبق استانداردهای DIN،BSI,ASTM و استاندارد ملی ایران و بر اساس سیستم ISO/IEC 17025، مراجع و کتب علمی بین المللی و مستندات داخلی انجام می گیرد.

این آزمایشگاه دارای آخرین استاندارد های موجود (بیش از 70 نوع سری استاندارد) و بیش از 15 هزار عنوان منابع تخصصی است.

