خودروهای گاز سوز غیر استاندارد خطر بزرگی برای شهروندان است

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، محمدرضا نعیمی ظهر شنبه در نشست بررسی چگونگی تامین گاز مایع سیستان و بلوچستان اظهار داشت: برخی دارندگان خودروها بطور غیرقانونی اقدام به دو گانه سوز کردن وسیله نقلیه آن هم به صورت غیر استاندارد با استفاده از گاز مایع می کنند.



نعیمی گفت: خودروهایی که غیر قانونی از گاز مایع استفاده می کنند باید توسط نیروی انتظامی توقیف شوند و شرکت های گاز رسانی نیز از فروش سیلندر گاز به آنها خودداری کنند.



وی تاکید کرد: با توجه به خطرات بسیار زیاد این سامانه غیر استاندارد، باید شهروندان از عواقب خطرناک استفاده از گاز مایع برای سوخت خودرو آگاه شوند.



وی افزود: اطلاع رسانی در این زمینه باید بصورت مستمر در استان ادامه یابد.



نعیمی استفاده از رادیاتورهای خورشیدی و نصب آن در مجتمع های آپارتمانی و ارگان های دولتی را اقدام مناسبی در اجرای بهینه قانون هدفمند کردن یارانه ها و ذخیره منابع انرژی در استان دانست.



وی اظهار داشت: برخورد با دست فروشانی که اقدام به فروش مواد سوختی و احتکار آن می کنند، باید بطور مداوم و با شدت ادامه یابد.



رییس ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی سیستان و بلوچستان گفت: شرکت های بیمه باید از بیمه کردن خودروهای گازسوز غیراستاندارد خودداری کنند و در معاینه فنی از ارائه خدمات به این خودروها جلوگیری شود.



وی افزود: کارگاه هایی که به صورت غیرقانونی اقدام به گازسوز کردن خودروها می کنند باید پلمب شوند و از پلاک گذاری یا تعویض پلاک این قبیل خودروها خودداری شود.



نعیمی از شورای شهر و شهرداری ها خواست تا یکی از شرایط پایان کار در ساخت مجتمع ها را نصب رادیاتورهای خورشیدی قرار دهند.



معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستان عمومی و انقلاب زاهدان بیان داشت: بهترین روش مقابله با پدیده قاچاق در سیستان و بلوچستان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه و حرکت در این مسیر است.



مدیر شرکت فرآورده های نفتی سیستان و بلوچستان نیز در این نشست اظهار داشت: 40 درصد گاز مایع در استان توسط خودروهای گازسوز غیر استاندارد مورد استفاده قرار می گیرد.



مرتضی عابدینی بیان داشت: استفاده از گاز مایع توسط خودروهای گازسوز غیر استاندارد سبب کمبود این فرآورده در استان شده است که در نهایت به خود شهروندان آسیب وارد می کند.

عابدینی با بیان اینکه اکنون 18 دستگاه کامیون کشنده در حال حمل 325 تن گاز مایع به حوزه عملیاتی زاهدان است گفت: تا چند روز آینده مشکل کمبود گاز در استان حل می شود.

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی سیستان و بلوچستان وضعیت سایر فرآورده های نفتی را در استان مطلوب عنوان کرد.



در این جلسه مدیران عامل شرکت های گاز استان نیز حضور داشتند.

