طرح انتقال و جمع آوری فاضلاب در چهار شهر مازندران اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در نکاء، محمد حسین برزگر عصر شنبه در این مراسم در مراسم اجرایی شدن عملیات طرح شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب در روستای زاغمرز افزود: با مشارکت بانک توسعه اسلامی در چهار روستای دنگسرک نکا ، لاریم جویبار، هندوکلای آمل، کاله عرب خیل بابلسر طرح جمع آوری و فاضلاب روستایی در آینده نزدیک به اجرا در خواهد آمد.

وی یکی از آیتم های مهم داشتن محیط سالم و بهداشتی را فاضلاب خانگی مطرح کرد و گفت: پروژه جمع آوری وتصفیه خانه فاضلاب روستایی با هدف جلوگیری از ورود فاضلاب خانگی روستا ها به آبهای سطحی و آلودگیهای زیست مناطق روستایی اجرا می شود.

برزگر اعتبار مورد نیاز چهار پروژه را 229 میلیارد ریال اعلام کرد و بیان داشت: کل شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب به طول 62 کیلومتر با احداث چهار تصفیه خانه در 8هکتار خواهدبود و بیش از 13 هزار جمعیت بهره مند می شوند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران طرح جمع آوری و انتقال فاضلاب روستای زاغمرز را دومین پروژه در استان عنوان کرد و گفت: اولین طرح فاضلاب روستایی در روستای شورکای جویبار با حضور استاندار در اسفند 88 وارد فاز عملیاتی شد.

برزگر اعتبار مورد نیاز پروژه فاضلاب زاغمرز را 51 میلیارد ریال اعلام کرد ویاد آور شد : 13 میلیارد ریال در سال جاری مصوب شد.

وی افزود: در راستای احداث تصفیه خانه شورای رئستای زاغمرز 5/1 هکتار زمین را در اخیار شرکت آبفار مازندران قرار داد.

وی بیان داشت: در سیستم متعارف جمع آوری و دفع فاضلاب زاغمرز 26 کیلومتر شبکه و سه واحد ایستگاه پمپاژ و یک کیلومتر خط انتقال به اجرا در خواهد آمد.

با اجرای طرح فاضلاب روستای زاغمرز بیش از 9 هزار نفر بهره مند خواهند شد.