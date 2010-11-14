توافق رهبران APEC در خصوص راهبرد رشد هماهنگ

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، بر طبق این راهبرد به عنوان نتیجه هجدهمین اجلاس، رهبران کشورهای عضو آپک رسیدن به یک رشد مستحکم، متعادل، فراگیر و ایمن را هدف قرار دادند.

رهبران آپک بر نوآوری و افزایش استفاده از اطلاعات و فناوریهای ارتباطی به منظور توسعه تجارت و افزایش بهره وری و جریان گسترده تر و سریع تر مالی و اطلاعاتی تاکید کردند.

بر اساس این گزارش، در پایان این اجلاس 2 روزه رهبران آپک ضمن درخواست ایجاد یک منطقه آزاد، یک برنامه عملیاتی شامل اصلاح ساختار، منابع انسانی و توسعه کارآفرینی، رشد سبز و اقتصاد دانش مدار را برنامه ریزی کردند.

در این راهبرد همچنین بر تلاشهای گسترده آپک برای ایجاد تجارت منطقه ای فراگیر به منظور تقویت نوآوری و کارآفرینی، فشار برای همکاری و هماهنگی بهبود یافته در میان اعضای آپک به منظورکاهش تهدیدها و شکست ها برای بازرگانی و تجارت تاکید شده است.

اجلاس رهبران کشورهای عضو آپک در حالی به پایان رسید که چین و آمریکا هنوز بر سر مسائلی مانند عدم موازنه تجاری و ارزش پول خود اختلاف نظر عمده دارند.

آمریکا همچنان خواستار افزایش صادرات خود به منطقه شرق آسیاست و چین با پایین نگه داشتن ارزش پول خود به صادرات آمریکا لطمه می زند.

اجلاس رهبران کشورهای عضو آپک در روزهای 13 و 14 نوامبر در شهر یوکوهاما ژاپن به دنبال برگزاری اجلاس شورای مشورتی بازرگانی، اجلاس وزارتی سالانه و اجلاس مقامات ارشد اجرایی کشورهای عضو برگزار شد.

APEC گروه اقتصادی متشکل از کشورهای حاشیه اقیانوس آرام است که به منظور بهبود مناسبات اقتصادی و سیاسی با یکدیگر دیدار می‌کنند.

سران کشورهای عضو آپک طی یک همایش سالانه تحت عنوان «اجلاس سران اقتصادی آپک» با یکدیگر ملاقات می‌کنند که مکان برگزاری آن در میان اعضای اقتصادی آپک در گردش است.

در حال حاضر آپک 21 عضو دارد و کشورهای استرالیا، کانادا، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، مالزی، نیوزیلند، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، برونئی، چین، هنگ کنگ، مکزیک، پاپوا گینه نو، شیلی، پرو، روسیه، ویتنام، چین تایپه و ایالات متحده عضو سازمان همکاریهای اقتصادی APEC هستند.