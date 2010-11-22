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۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۱۳

قاسمی:

طرح هدفمندکردن یارانه ها تصمیم تاریخی در تحول اقتصادی کشور است

طرح هدفمندکردن یارانه ها تصمیم تاریخی در تحول اقتصادی کشور است

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرکل سازمان اقتصادی و دارایی استان قزوین گفت: طرح هدفمندکردن یارانه ها تاریخی ترین تصمیم در اقتصاد کشور است که با اجرای آن تحول بزرگی در توسعه اقتصادی کشور ایجاد خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین علی قاسمی در نشست ائمه جمعه و جماعات استان قزوین که شامگاه یکشنبه با موضوع هدفمندسازی یارانه ها در سالن اجتماعات اداره کل برق استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به جایگاه روحانیون در بین مردم باید از این گروه در طرح هدفمند کردن یارانه ها برای جلب مشارکت بیشتر مردم بهره مند شویم.

قاسمی افزود: این طرح یکی از مهمترین محورهای کلیدی و هشت گانه و تاثیرگذارترین تصمیم دولت در توسعه  کشور است که بحث های دانشگاهی هم در این زمینه جوابگو نیست و باید با زبان مردم آثار ارزشمند طرح در جامعه تبیین شود.
 
وی خاطرنشان کرد: هرچند در گذشته اصلاحاتی در اقتصاد کشور صورت گرفته بود اما بدلیل موردی بودن آنها، تصمیم های گرفته شده پاسخگوی نیاز مردم نبود و اگر این طرح اجرا نشود اقتصاد کشور دچار شوک و مرگ تدریجی خواهد شد.
 
مدیرکل سازمان اقتصادی و دارایی استان تاکید کرد: هیچ کارشناس اقتصادی کشور با اجرای طرح مخالفتی ندارد بلکه در نحوه اجرا مسائلی مطرح شده که جای گفتگو و بحث کارشناسی دارد.
 
قاسمی افزود: در عصر ارتباطات و بمباران تبلیغاتی باید به این ابزار توجه بیشتری کنیم زیرا در این شرایط دشمن بیکار ننشسته و پیوسته در حال توطئه در کشور است و امروز هم طرح هدفمندکردن یارانه ها را نشان گرفته و با زیرکی در حال تخریب این قانون است و در این راه سرمایه گذاری زیادی کرده تا این طرح اجرا نشود.
 
وی تاکید کرد: هر طرح و تصمیمی تبعات خاص خود رادارد اما باید به دولت و مسئولان کشور اعتماد کنیم چون آنها به دنبال تقویت و صلاح مملکت و برقراری عدالت اجتماعی هستند.
 
قاسمی افزود: طرح مهم تحول اقتصاد کشور در هفت بند شامل اصلاح نظام بانکی، مالیاتی، گمرکی، بهره وری، ارزش گذاری پول ملی، توزیع کالا و خدمات و هدفمند کردن یارانه ها است که در طول دوران دولت نهم و دهم هزاران ساعت کارشناسی، نظریه و پیشنهاد از طرف مراجع مختلف عرضه شده و رئیس جمهور هم با تامل و دقت آن را رصد می کند تا با قدرت به اجرا درآید.
 
وی خاطرنشان کرد: در گذشته 70 درصد یارانه ها به دو دهک برخوردار جامعه می رسید اما با اجرای این طرح 50 درصد یارانه ها به مصرف کنندگان و 20 درصد صرف هزینه های جانبی این طرح و 30 درصد هم به تولیدکنندگان برای نوسازی و تجهیز کارخانجات در قالب تسهیلات داده خواهد شد.
 
قاسمی اظهار امیدواری کرد: با اجرای این طرح و صرفه جویی در هزینه ها فعالیت های عمرانی در کشور بیشتر شود.
کد مطلب 1195941

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