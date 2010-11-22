طرح هدفمندکردن یارانه ها تصمیم تاریخی در تحول اقتصادی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین علی قاسمی در نشست ائمه جمعه و جماعات استان قزوین که شامگاه یکشنبه با موضوع هدفمندسازی یارانه ها در سالن اجتماعات اداره کل برق استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به جایگاه روحانیون در بین مردم باید از این گروه در طرح هدفمند کردن یارانه ها برای جلب مشارکت بیشتر مردم بهره مند شویم.

قاسمی افزود: این طرح یکی از مهمترین محورهای کلیدی و هشت گانه و تاثیرگذارترین تصمیم دولت در توسعه کشور است که بحث های دانشگاهی هم در این زمینه جوابگو نیست و باید با زبان مردم آثار ارزشمند طرح در جامعه تبیین شود.

وی خاطرنشان کرد: هرچند در گذشته اصلاحاتی در اقتصاد کشور صورت گرفته بود اما بدلیل موردی بودن آنها، تصمیم های گرفته شده پاسخگوی نیاز مردم نبود و اگر این طرح اجرا نشود اقتصاد کشور دچار شوک و مرگ تدریجی خواهد شد.

مدیرکل سازمان اقتصادی و دارایی استان تاکید کرد: هیچ کارشناس اقتصادی کشور با اجرای طرح مخالفتی ندارد بلکه در نحوه اجرا مسائلی مطرح شده که جای گفتگو و بحث کارشناسی دارد.

قاسمی افزود: در عصر ارتباطات و بمباران تبلیغاتی باید به این ابزار توجه بیشتری کنیم زیرا در این شرایط دشمن بیکار ننشسته و پیوسته در حال توطئه در کشور است و امروز هم طرح هدفمندکردن یارانه ها را نشان گرفته و با زیرکی در حال تخریب این قانون است و در این راه سرمایه گذاری زیادی کرده تا این طرح اجرا نشود.

وی تاکید کرد: هر طرح و تصمیمی تبعات خاص خود رادارد اما باید به دولت و مسئولان کشور اعتماد کنیم چون آنها به دنبال تقویت و صلاح مملکت و برقراری عدالت اجتماعی هستند.

قاسمی افزود: طرح مهم تحول اقتصاد کشور در هفت بند شامل اصلاح نظام بانکی، مالیاتی، گمرکی، بهره وری، ارزش گذاری پول ملی، توزیع کالا و خدمات و هدفمند کردن یارانه ها است که در طول دوران دولت نهم و دهم هزاران ساعت کارشناسی، نظریه و پیشنهاد از طرف مراجع مختلف عرضه شده و رئیس جمهور هم با تامل و دقت آن را رصد می کند تا با قدرت به اجرا درآید.

وی خاطرنشان کرد: در گذشته 70 درصد یارانه ها به دو دهک برخوردار جامعه می رسید اما با اجرای این طرح 50 درصد یارانه ها به مصرف کنندگان و 20 درصد صرف هزینه های جانبی این طرح و 30 درصد هم به تولیدکنندگان برای نوسازی و تجهیز کارخانجات در قالب تسهیلات داده خواهد شد.

قاسمی اظهار امیدواری کرد: با اجرای این طرح و صرفه جویی در هزینه ها فعالیت های عمرانی در کشور بیشتر شود.