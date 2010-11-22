سفرهای استانی موجب محرومیت زدایی از شهرستان ماهنشان شده است

منصور محمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با بیان اینکه شهرستان ماهنشان دارای توانمندیهای مطلوب در زمینه های مختلف است، افزود: در حال حاضر با توجه به اقدامات صورت گرفته در بخشهای مختلف در طی دو دور سفر ریاست جمهوری به استان زنجان و مصوبات در نظر گرفته شده برای شهرستان ماهنشان این شهرستان مسیر توسعه ای مطلوب را طی می کند.

وی از پیشرفت 97 درصدی پروژه های دور اول و 76 درصدی مصوبات دور دوم هیئت دولت در شهرستان ماهنشان خبر داد و افزود: 20 درصد از پروژه ها مراحل پایانی را طی می کنند و مابقی در دست مطالعه و اقدام هستند.

محمدپور ادامه داد: همزمان با سفر دور سوم ریاست جمهوری و هیئت دولت به استان زنجان دو پروژه آبرسانی به روستای مادآباد و پروژه کارخانه خشکبار سهند در شهرک صعنتی ماهنشان به بهره برداری می رسد.

فرماندار ماهنشان افزود: همزمان با سفر ریاست جمهوری به استان زنجان، مهندس تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان وزیر معین در شهرستان ماهنشان حاضر خواهند بود.