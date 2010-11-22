بسیج مولفه اصلی قدرت نظام است

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این بیانیه آمده است: بسیج مولود مبارک انقلاب و برآمده از تجربه ناشی از رویارویی اسلام ناب محمدی(ص) برابر دشمنان قرآن و عترت است.

این بیانیه می‌افزاید: تاسیس بسیج مستضعفین توسط حضرت امام(ره) بیانگر دوراندیشی و آینده نگری آن شخصیت بزرگ نسبت به روند حوادث و رخدادهای فراروی انقلاب اسلامی و حرکت ملت ایران بود و گذر زمان و چالش‌ها و فتنه‌هایی که در پهنه میهن اسلامی طی بیش از سه دهه اخیر پدید آمد نشان داد که اگر تدبیر حکیمانه معمار کبیر انقلاب در شکل گیری نیروی راهبردی بسیج نبود، چه بسا سرنوشت بسیاری از عرصه‌های مبارزه با دشمنان به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد.

این بیانیه در ادامه با بر شماری نقش آفرینی‌های حماسی و افتخارآمیز بسیج در سه دهه گذشته به ویژه در عرصه 8 سال دفاع مقدس و نیز مصاف عالمانه و شجاعانه با فتنه‌های سهمگین پس از جنگ تحمیلی آورده است: بسیج با هوشمندی، هوشیاری و آمادگی همه جانبه، همواره با بصیرت و شجاعت در میدان‌های نیاز انقلاب حضوری فاخر و سرنوشت ساز داشته و موقعیت خود را به عنوان نیروی راهبردی نظام و سپر مستحکم ملت ایران در صحنه جنگ‌های سخت، نیمه سخت و نرم برابر دشمنان تعریف و تثبیت کرده است.

این بیانیه بسیج را رمز اقتدار ایران اسلامی و از عوامل اصلی ناکامی دشمنان انقلاب و نظام در میدان‌های مختلف از جمله در روند فتنه سال 88 معرفی و با اشاره به تلاش جریان فتنه و حامیان خارجی آن در تضعیف و تخریب چهره بسیج تصریح کرده است: جریان سازی‌ها و نحوه پوشش خبری سایت‌ها و شبکه‌های ماهواره‌ای ضد انقلاب پس از انتخابات ریاست جمهوری درصدد بودند از بسیج چهره‌های مخدوش و غیرمردمی القا نمایند اما بسیج به عنوان بدنه مردم به مانند همیشه در لحظه‌های حساس و سرنوشت‌ساز خود را در خط مقدم دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌ها، ناجی ملت و کشور قرار داده است.

در ادامه بیانیه آمده است: تامل در مصادیق دستاوردها و کارکردهای فاخر و غرورانگیز بسیج و صحنه‌های حضور بسیجیان در کنار مردم از جمله در حوادث و بلایای طبیعی مانند زلزله، سیل، برف و... نیز خدمت صادقانه در صدها عرصه خدمتگزاری در قالب بسیج سازندگی و محرومیت زدایی و مسوولیت‌پذیری در پروژه‌های بزرگ ملی مانند فلج اطفال، سدسازی، راه سازی، تونل سازی، آبرسانی، گازرسانی و ده‌ها زمینه سرنوشت ساز دیگر بیانگر این حقیقت است که بسیج از متن مردم برخاسته و همواره با مردم، همراه مردم و آرمان‌های بلند و انقلابی آنان حرکت می‌کند.

این بیانیه در پایان هفته بسیج را فرصتی برای بازشناسی و یادآوری رسالت دولت و مردم برابر فرزندان مخلص و فداکار خود در بسیج و نیز شناخت وظایف خطیر بسیجیان در عرصه جنگ نرم و شتاب نهضت علمی و نرم افزاری در کشور دانسته و با تبیین راهبردها و رویکردهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در این حوزه‌ها تاکید کرده است: بسیج میدان بزرگی از حضور و پویایی آحاد ملت ایران با شاخص اعتقاد و وفاداری به انقلاب اسلامی و ولایت فقیه است و فراگیرسازی قلمرو نگاه به این ظرفیت استراتژیک کشور از حوزه نظامی به عرصه‌های قدرت‌آفرین علمی، فرهنگی، سیاسی، مدیریتی و نخبگی، بی تردید خواهد توانست فلسفه وجودی و آرمانی آن را بیش از پیش ترسیم و بر ابعاد بالندگی و نقش آفرینی‌های سترگ بسیجیان به ویژه در میدان‌های مصاف با جنگ نرم دشمنان افزود.

