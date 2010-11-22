به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه صالح افزود: بر اساس تجربه‌های جهانی شهروندان واقع در محل حوادث نقش مهمی در امداد‌رسانی به همنوعان خود به ویژه در ساعات وقوع حادثه دارند به همین دلیل آموزش و سازماندهی آنها برای اقدام موثر آنان در قالب گروه‌های نیمه حرفه‌ای امداد و نجات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی ادامه داد: بر همین اساس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران طرح آموزش عمومی شهروندان و ایجاد گروه‌های داوطلب واکنش اضطراری محله (دوام) را برای تمامی محلات تهران در دستور کار قرار داده است.

معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اظهار داشت: فراخوان شهروندان داوطلب، جذب و آموزش آنان در تمامی مناطق 22 گانه تهران آغاز شده و این طرح در 374 محله تهران با هماهنگی 22 ستاد مدیریت بحران اجرا می‌شود. شهروندان علاقمند به خدمات انسان‌دوستانه و امداد و نجات می‌توانند با مراجعه به ستاد‌های مدیریت بحران منطقه محل سکونت خود اطلاعات لازم را کسب و در این گروههای 55 نفره ثبت‌نام کرده و در دوره‌های آموزشی متنوع شرکت کنند.





