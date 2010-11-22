به گزارش خبرگزاری مهر، پژمان لشکری‌پور معاون فرهنگی بنیاد سینمایی فارابی گفت: یکی از الویت ‌های گروه های تازه تشکیل شده در معاونت فرهنگی تولید فیلمنامه است.

وی تصریح کرد: بر این اساس و با توجه به تاکید مدیر عامل محترم بنیاد فارابی مبنی بر توجه ویژه به ابعاد زندگی دو امام بزرگوار شیعه (امام جواد(ع) و امام هادی (ع)) و با عنایت به مظلوم بودن شخصیت این دو امام، تحقیقات در خصوص زندگی ایشان در گروه معارف معاونت فرهنگی آغاز شده است. ویژگی ممتاز این دو امام این است که هر دو در سنین خردسالی به امامت رسیدند.﻿