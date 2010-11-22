  1. سیاست
  2. سایر
۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۸:۱۵

باقری اعلام کرد:

تاکید ایران بر "مذاکره برای همکاری" با 1+5 / دیدار مقام چینی با جلیلی

تاکید ایران بر "مذاکره برای همکاری" با 1+5 / دیدار مقام چینی با جلیلی

معاون سیاست خارجی و امنیت بین الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بااشاره به ملاقات معاون وزیر خارجه چین با دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: مذاکره برای همکاری زمینه ساز گفتگوهای مستمر و نتیجه بخش است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری با اشاره به اینکه گفتگو انتخاب راهبردی جمهوری اسلامی ایران است تاکید کرد در شرایط کنونی مذاکره گزینه اجباری برخی قدرت ها است ، چرا که آنها در دوره اخیر همه گزینه های در دسترس خود را بکار گرفته که جز خسارت و هزینه چیزی نصیبشان نشده است.

وی با تاکید بر بی نتیجه بودن راهبرد دو مسیره فشار - گفتگو تصریح رد: راهبرد دو مسیره نه تنها در عرصه نظری غیر منطقی و ناسازگار است بلکه در عرصه عملی پرهزینه، ناکارآمد و بی نتیجه است .

باقری افزود: جمهوری اسلامی ایران ظرفیت های بالفعل و بالقوه زیادی در زمینه های مختلف دارد و آماده است تا این ظرفیت ها را برای تثبیت صلح و ثبات در دنیا و ارتقای رفاه ملت ها از طریق گفتگو با طرف مقابل بکار گیرد.

وی با اشاره به گفتگوهای آتی جمهوری اسلامی ایران با 1+5 تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا در چارچوب مفاد نامه تیرماه دکتر جلیلی به اشتون با کشورهای 1+5 گفتگو نماید.

کد مطلب 1196761

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها