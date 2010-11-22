تاکید ایران بر "مذاکره برای همکاری" با 1+5 / دیدار مقام چینی با جلیلی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری با اشاره به اینکه گفتگو انتخاب راهبردی جمهوری اسلامی ایران است تاکید کرد در شرایط کنونی مذاکره گزینه اجباری برخی قدرت ها است ، چرا که آنها در دوره اخیر همه گزینه های در دسترس خود را بکار گرفته که جز خسارت و هزینه چیزی نصیبشان نشده است.

وی با تاکید بر بی نتیجه بودن راهبرد دو مسیره فشار - گفتگو تصریح رد: راهبرد دو مسیره نه تنها در عرصه نظری غیر منطقی و ناسازگار است بلکه در عرصه عملی پرهزینه، ناکارآمد و بی نتیجه است .

باقری افزود: جمهوری اسلامی ایران ظرفیت های بالفعل و بالقوه زیادی در زمینه های مختلف دارد و آماده است تا این ظرفیت ها را برای تثبیت صلح و ثبات در دنیا و ارتقای رفاه ملت ها از طریق گفتگو با طرف مقابل بکار گیرد.

وی با اشاره به گفتگوهای آتی جمهوری اسلامی ایران با 1+5 تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا در چارچوب مفاد نامه تیرماه دکتر جلیلی به اشتون با کشورهای 1+5 گفتگو نماید.