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۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۱۶

اجرای ویژه هنرمندان "قاتل بی‌رحم هسه کارلسون"

اجرای ویژه هنرمندان "قاتل بی‌رحم هسه کارلسون"

نمایش "قاتل بی رحم هسه کارلسون" به کارگردانی مسعود رایگان ویژه هنرمندان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش "قاتل بی رحم، هسه کارلسون" روز شنبه سیزدهم آذرماه ساعت 20، در تماشاخانه استاد سمندریانِ تماشاخانه ایرانشهر، ویژه هنرمندان اجرا می‌شود.

اجرای نمایش "قاتل بی رحم، هسه کارلسون" نوشته هنینگ مانکل به کارگردانی مسعود رایگان، از روز پنجشنبه سیزدهم آبان ماه در تماشاخانه استاد سمندریان آغاز شده و تا روز جمعه نوزدهم آذر ادامه دارد.

بازیگران این نمایش، رؤیا تیموریان، شبنم مقدمی، هومن سیدی، جواد عزتی و محمد سلوکی هستند. "قاتل بی رحم هسه کارلسون"ساعت 20 به صحنه می‌رود و بهای بلیت آن 15 هزار تومان است. دانشجویان می‌توانند با ارائه کارت دانشجویی از تخفیف ۳۰ درصدی بلیت نمایش بهره‌مند شوند. 

کد مطلب 1203338

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