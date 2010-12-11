به گزارش خبرنگار مهر در قم، رضا نباتی ظهر شنبه در گردهمایی علمی مجریان طرح ارتقاء پایه پنجم ابتدایی که در سالن موسسه تحقیقاتی و فرهنگی مفید قم برگزار شد، جایگاه قرآن در حوزه‌های علمی و تربیتی را مورد توجه قرار داد و گفت: باید همه درس‌ها رنگ و بوی قرآنی بدهند و همه علوم تدریس شده قرآنی شوند.



وی قرآن آموزی، قرآن شناسی و تربیت قرآنی را سه محور اصلی و انتظار قرآن از انسان‌ها دانست و گفت: متأسفانه در آموزش‌ها به مسئله تربیت قرآنی کمتر توجه شده است و این مسئله مهجور مانده است.



کارشناس دفتر تألیف کتب درسی در خصوص مهجور ماندن قرآن و دو ظلم تاریخی نسبت به قرآن اظهار داشت: یکی از ظلم‌ها این که می‌گویند خواندن قرآن بدون درک و فهم آن کفایت می کند. اما خواندن همان فهمیدن است و این دو از هم جدا نیستند و ظلم دوم این که می‌گویند قرآن را با لهجه عربی و صوت و لحن بخوانید اما تلفظ قرآن در حد فصاحات نماز کافی است و نباید به افراد گفته شود که حتما باید با صوت و لحن بخوانند.



درس قرآن درسی ابزاری برای ورود به قرآن است



وی درس قرآن را درسی ابزاری برای ورود به قرآن دانست و گفت: درس قرآن یک درس مهارتی است و مهارت قرآن باید در دوران ابتدایی اتفاق بیافتد و اگر این به سال‌های آتی واگذار شود کار مشکل‌تر خواهد بود، لذا در دوران ابتدایی خواندن و نوشتن قرآن باید یاد گرفته شود.



نباتی با بیان این که تنها دو درس قرآن و هنر در وزارت آموزش و پرورش دارای مصوبه است، اذعان داشت: آموزش درس قرآن در پایه ابتدایی باید بر اساس مصوبات شورای آموزش و پرورش باشد و معلمان باید بر طبق اهداف اصلی کتاب آموزش دهند و با انجام کارهای دیگر از هدف اصلی آموزش قران در این مقطع که همان خواندن و روان خوانی قرآن است دور نشوند.



هدف از آموزش قرآن در پایه ابتدایی روخوانی و روان خوانی قرآن است



وی در ادامه به ذکر مشکلاتی که در بحث آموزش قرآن در کلاس‌های درس وجود دارد پرداخت و افزود: برخی همکاران نسبت به اهداف آموزش قرآن در پایه ابتدایی بی توجه هستند و نمی‌دانند که ما تا مقطع سوم ابتدایی به دنبال آموزش روخوانی و در پایه چهارم و پنجم به دنبال روان خوانی قرآن هستیم و برخی دیگر هنوز در درک مفهوم روخوانی و روان خوانی و ... دچار ابهام هستند.



صلاحیت‌های عمومی و حرفه‌ای معلمان قرآن باید مد نظر قرار گیرد



کارشناس دفتر تألیف کنب درسی کم توجهی به صلاحیت‌های عمومی و حرفه‌ای معلم قرآن را از دیگر مشکلات بر سر آموزش درس قرآن در مدارس دانست و بیان داشت: معلم ام العوامل یادگیری است و یک معلمی که درس قرآن را آموزش می‌دهد هم باید صلاحیت حرفه‌ای داشته باشد یعنی این که دوره‌های روش تدریس را گذارنده باشد و هم این که واجد شرایط عمومی باشد یعنی خود قرآن را درست بخواند و به آنچه در مورد قرآن می‌گوید عمل نماید.



در آموزش قرآن باید از روش دیداری استفاده شود



وی همچنین بر بحث روش شناسی آموزش قرآن در کلاس‌های درس تأکید کرد و گفت: در آموزش درس قرآن باید تأکید بر روش دیداری باشد در صورتی که در اکثر کلاس‌ها تأکید بر روش شنیداری است و این برای آموزش روخوانی قرآن سم است و روخوانی باید از طریق دیدن انجام شود.



به جای قواعد باید مهارت قرآن خوانی به دانش آموزان ابتدایی آموزش داده شود



نباتی روش قاعده آموزی به جای روش مهارت آموزی را از دیگر اشکالات موجود در روش تدریس درس قرآن عنوان کرد و اظهار داشت: به جای قواعد در درس قرآن باید مهارت قرآن خوانی در درس قرآن به دانش‌آموزان ارائه شود.



رسم الخط قرآن برای آموزش باید اصلاح شود



وی استفاده از رسم الخط غیرآموزشی در تدریس قرآن در پایه ابتدایی را از دیگر مشکلات پیش روی تدریس درس قرآن در مدارس دانست و گفت: یکی از دلایل جدا شدن مردم از قرآن رسم الخط است و لازمه آن این است که رسم الخط را اصلاح کنیم و حروف اضافه را حذف کنیم و باید این نوع قرآن ها را در کشور جا بیاندازیم.

