43 درصد از صادرات فارس محصولات کشاورزی است

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، مهرزاد خرد در جلسه توسعه صادرات در بخش کشاورزی استان فارس افزود: توسعه صادرات یک استراتژی مهم برای رشد و توسعه اقتصادی در بخش کشاورزی کشور به شمار می رود و در این راستا حضور فعالتر در رقابت جهانی برای توسعه صادرات امری اجتناب ناپذیر است.

وی با بیان این که در شش ماهه اول سال جاری 95هزار و 508 تن محصول کشاورزی به ارزش 71 میلیون دلار از استان به خارج از کشور صادر شده، تصریح کرد: بحث صادرات امروز یک اولویت مهم در بخش کشاورزی است که فراهم کردن بسترهای لازم برای توسعه این مهم با توجه به حمایتهای مسئولین کار محال و سختی نیست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اظهار داشت: محصولات تولیدی استان فارس در بخش باغی و زراعی از کیفیت بسیار خوبی برخوردار است و بزرگترین باغات دیم کشور در این استان است که تولید محصولات آن ارگانیک بوده اما تنها دو تا سه درصد از تولیدات کشاورزی فارس صادر می شود.

وی با بیان اینکه به عنوان متولی بخش کشاورزی آمادگی کامل برای کمک در بحث صادرات را داریم، گفت: باید از فرصتهای گوناگون از جمله شناسایی نیاز بازارهای خارجی و تولید بر اساس آن نیازها، صادرات محصولات به صورت فرآوری شده، بسته بندی مناسب، فعال کردن اتحادیه صادر کنندگان و حمایت بیشتر از صادر کنندگان بیش از پیش استفاده کرد.

خرد در ادامه ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی را یکی از محورهای مهم در توسعه صادرات محصولات کشاورزی دانست و تصریح کرد: محصولات خام کشاورزی ضمن حجیم و پائین بودن نرخ خرید در بازارهای خارجی دارای فساد پذیری بالایی هستند البته همین محصولات بعد از صادرات فرآوری شده و با چند برابر قیمتی که صادر شده دوباره وارد کشور می شود.

وی افزود: مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس از مراکز پیشرو در امر تحقیقات در سطح کشور به شمار می رود و برای پایداری در تولید و توسعه همه جانبه در بخش کشاورزی طرحهای بزرگی مانند بانک جامع اطلاعات کشاورزی، کاداستر اراضی زراعی و باغی، تسطیح دقیق اراضی کشاورزی، کشاورزی حفاظتی، توسعه تولید محصولات سالم و ارگانیک، تجهیز و نوسازی ناوگان ماشین آلات بخش کشاورزی را در دست اجرا داریم.