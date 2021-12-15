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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۵:۰۰

معاون وزیر جهاد:

محصولات کشاورزی ایران از سلامت کامل برخوردار است

محصولات کشاورزی ایران از سلامت کامل برخوردار است

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: ایران در دنیا جزو کشورهایی است که کمترین مصرف کود شیمیایی در واحد سطح را داراست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمدمهدی برومندی افزود: کمترین مصرف کود شیمیایی در واحد سطح را در دنیا سوریه و مراکش دارند و پس از این کشورها ایران در رتبه سوم قرار دارد و مصرف کود در ایران از کشورهای اروپایی و بسیاری کشورهای دیگر کمتر است.

وی گفت: اطمینان می‌دهم که محصول کشاورزی و غذای ایران در سلامت کامل است و برخی صحبت‌های مطرح شده در خصوص غیر استاندارد بودن محصولات و میزان نیترات در محصولات کشاورزی کاملاً بی اساس است.

برومندی ادامه داد: در یک سال اخیر به دلیل برداشته شدن یارانه ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و افزایش قیمت کودهای وارداتی حتی با کم مصرفی کود مواجه ایم و به هیچ وجه محصول ایرانی به دلیل وجود غیر استاندارد نیترات در آن از کشورهای دیگر برگشت نخورده است.

وی گفت: در محیط‌های گلخانه‌ای تولیدات گلخانه‌ای هم دارای مسئول فنی هستند و نظارت کلی بر این تولیدات صورت می‌گیرد.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی افزود: کشورمان سالانه ۸ میلیون تن محصول کشاورزی صادر می‌کند که اگر کوچکترین مشکلی در کشاورزی وجود داشت این میزان صادرات هرگز صورت نمی‌پذیرفت.

کد مطلب 5376364

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