احمدی نژاد چهارشنبه هفته آینده به ترکیه می رود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه هفته آینده به منظور شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی "اکو" به ترکیه سفر خواهد کرد.

سفر رئیس قوه مجریه به ترکیه دو روزه خواهد بود ضمن اینکه قرار است احمدی نژاد در جریان این سفر با دولتمردان ترکی و همچنین تعدادی از دولتمردان کشورهای شرکت کننده در این اجلاس نیزدیدار و گفت‌وگو کند.

اجلاس 4 روزه سران سازمان همکاری اقتصادی "اکو" از روز دوشنبه هفته آینده (29 آذرماه) آغاز خواهد شد و تا روز پنجشنبه هفته آینده (2 دی ماه) ادامه خواهد داشت.

این اجلاس در روزهای دوشنبه و سه شنبه در سطح کارشناسان اقتصادی، در روز چهارشنبه در سطح وزرای امور خارجه و در روز پنجشنبه هم در سطح روسای جمهور کشورهای عضو سازمان اکو برگزار خواهد شد.

البته به نظر می رسد با توجه به برکناری منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان از سمت خود، علی اکبر صالحی بعنوان سرپرست وزارت امورخارجه در این سفر رئیس جمهور را همراهی کند.

گفتنی است، سازمان همکاری اقتصادی "اکو" در ابتدا با مشارکت سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان بر اساس معاهده ازمیر و با هدف اعتلای سطح زندگی اقتصادی مردم منطقه در 1984 تاسیس گردید و سپس کشورهای افغانستان، تاجیکستان، آذربایجان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان در 1992 به این سازمان ملحق شدند.