عزاداران اردبیلی تحت پوشش بیمه حوادث و سوانح قرار می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، یوسف اکبری بعد از ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه فرهنگ و هنر اردبیل اظهار داشت: این طرح در راستای تامین امنیت، آرامش و رونق بخشی به عزاداری سوگواران حسینی اردبیل صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه امسال برای دومین سال متوالی مراسم عزاداری روز تاسوعا و عاشورا در اردبیل به صورت متحد و یکپارچه انجام خواهد گرفت، اضافه کرد: تجمع با شکوه مردمی در عزاداری امسال به لحاظ حضور همه هیئت مذهبی و دستجات عزاداری، فرصتی ارزشمند برای همدلی، انسجام و وحدت بخشی است.

فرماندار اردبیل تجمع و اتحاد عزاداران را در دستیابی به معرفت شناسی، بصیرت و اخلاص برای دفاع از آرمانهای بلند نهضت عظیم حسینی موثر دانست و افزود: عزاداری بی ریا و پرشور و شعور مردم اردبیل به لحاظ بهره مندی از ظرفیتهای عمیق و ریشه دار و نیز آداب و رسوم ویژه در اشاعه فرهنگ غنی تعزیه نقش آفرین است.

وی با بیان اینکه امسال نیز عزاداری این شهرستان در روز تاسوعا و عاشورای حسینی به نمادی برجسته و الگویی کم نظیر در عزاداری ملی مبدل خواهد شد، تصریح کرد: اردبیل به عنوان مرکز و تجلی شور حسینی، با عزاداری منظم و منسجم خود در تاسوعا و عاشورای امسال به نمادی برجسته در عشق به امامت و ولایت تبدیل خواهد شد.

اکبری با تاکید بر ضرورت تفکیک محل استقرار بانوان از صفوف دسته های عزاداری خاطر نشان کرد: همه حیات، پایداری و استواری جامعه بشری مدیون حرمت و حریت خون شهدای کربلا است، بنابراین محافظت و آبرو داری از عزاداری سید و سالار شهیدان وظیفه ملی و شرعی است.

وی ظرفیت و پتانسیل عزاداری اردبیل را در ترویج فرهنگ عاشورایی بسیار غنی و توانمند ارزیابی کرد و ابراز داشت: ساماندهی و انعکاس رسانه ای عزاداری دستجات و هیئتهای مذهبی این شهرستان می تواند نقش برجسته ای در زنده نگه داشتن آرمانهای بلند عاشورایی داشته باشد.

در این جلسه مدیرکل صدا و سیمای مرکز اردبیل نیز طی سخنانی گفت: صدا و سیمای مرکز سبلان به منظور انعکاس شایسته عزاداری هیئتهای مذهبی استان همه امکانات و تجهیزات فنی و نیز نیروهای توانمند و خلاق خود در بخشهای مختلف رادیویی، تلویزیون و واحد مرکزی خبر را بسیج کرده است.

صادقی جهانی متذکر شد: امسال با پیگیریهای مستمر، مراسم عزاداری حسینیان اردبیل به طور زنده و مستقیم از شبکه های مختلف سراسری و برون مرزی در راستای انعکاس شور و شعور حسینی دستجات عزاداری استان پخش خواهد شد.