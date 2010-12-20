یازدهمین شماره "خوانش" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، شماره اخیر این مجله که در شهر کرمان به چاپ میرسد با بخشهای مختلفی از جمله اندیشه، داستان، نقد داستان، شعر، بخش کودک و کتابخوانی حاوی مطالبی خواندنی است.
صالحی در یادداشت سردبیر نوشته است: به واسطه مناسبات جامعه جهانی و روابط پیچیده اجتماعی، اقتصاد و سیاست، همه فشارهای دستجمعی عصر مدرن که چون شلاقی بر سرمان فرود میآیند آدمی ملزم میشود تا بیشتر و بیشتر از علایق و احساساتش دور شود و زندگی امروزیش را محدودتر به مناسبات فردی کند و تنها اندیشی جزء لاینفکی میشود از زندگیمان و تنهایی ماهیتی بس عظیم و تکین دارد. در این احوال ادبیات شاید تنها راهگشای دلتنگیهای درونمان باشد.
از آثار خواندنی این شماره "خوانش" میتوان به "درآمد تبارشناسی رمان و نقد ادبی" از سیاوش جمادی، "شش خطابه در باب صدا و معنا" از کلود لوی استروس با ترجمه مهدی شجاعی، "تئاتر داریوفو و فرانکا رام" از استوارت هود با ترجمه یدالله آقا عباسی و "کابوس بودن" از سید فرشید سادات شریفی اشاره کرد.
وحید حسینی، حسن عسگری، رضا زنگیآبادی، جواد اسحاقیان، علیرضا آبیز، کاظم سادات اشکوری، شاپور جورکش، محمود معتقدی، اکبر اکسیر، سیدعلی میرافضلی، علی قراچهداغی و اشرف کاظمی از جمله شاعران و نویسندگانی هستند که آثارشان در این فصلنامه به چاپ رسیده است.
یازدهمین شماره فصلنامه ادبی "خوانش" در 104 صفحه منتشر شده است.
