بازیکن اسبق تیم فوتبال نفت تهران درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام میرشیبانی، پیشکسوت فوتبال ایران و باشگاه نفت تهران دارفانی را وداع گفت. مرحوم میرشیبانی عضوی از تیم نونهالان تاج (استقلال) بود و در مقطعی از دوران فوتبال خود هم به عضویت تیم پرسپولیس در آمد.

"بهرام میرشیبانی" بازیکن سال های ۵۴ تا ۵۶ پرسپولیس، افتخار قهرمانی جام تخت جمشید و جام حذفی با این تیم را داشت. او همچنین سابقه بازی در تیم های نونهالان دهه ۴۰ استقلال، بانک سپه، ایرانا، اکباتان، رده های تیم ملی و بیش از ۱۰ سال کاپیتانی، سرمربیگری، سرپرستی و مدیریت تیم نفت تهران، امروز پس از مدت ها مبارزه با بیماری چشم از جهان فرو بست.