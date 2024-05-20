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۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۴۷

بازیکن اسبق تیم فوتبال نفت تهران درگذشت

بازیکن اسبق تیم فوتبال نفت تهران درگذشت

بهرام میرشیبانی بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه نفت تهران درگذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام میرشیبانی، پیشکسوت فوتبال ایران و باشگاه نفت تهران دارفانی را وداع گفت. مرحوم میرشیبانی عضوی از تیم نونهالان تاج (استقلال) بود و در مقطعی از دوران فوتبال خود هم به عضویت تیم پرسپولیس در آمد.

"بهرام میرشیبانی" بازیکن  سال های ۵۴ تا ۵۶ پرسپولیس، افتخار قهرمانی جام تخت جمشید و جام حذفی با این تیم را داشت. او همچنین سابقه بازی در تیم های نونهالان دهه ۴۰ استقلال، بانک سپه، ایرانا، اکباتان، رده های تیم ملی و بیش از ۱۰ سال کاپیتانی، سرمربیگری، سرپرستی و مدیریت تیم نفت تهران، امروز پس از مدت ها مبارزه با بیماری چشم از جهان فرو بست.

کد مطلب 6113687
بهنام روان پاک

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