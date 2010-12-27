اصالت هنر تعزیه در خطر است

به گزارش خبرنگار مهر،مراسم رونمایی از آلبوم موسیقایی پیشخوانی در تعزیه صبح روز امروز بدون حضور کارشناس موسیقی ردیف دستگاهی ایرانی و با مدیریت رضا مهدوی مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری و همچنین با حضور اردشیر صالح پور پژوهشگر این اثر و محمد حسین ناصر بخت کارشناس امور نمایش برگزار شد.

در ابتدای این مراسم اردشیر صالح پور گردآورنده این اثرموسیقایی و پژوهشی به نقش موسیقی در آیین هایی که ریشه در مذهب دارند اشاره کرد و گفت : مذهب به خودی خود مخالفتی با هنر موسیقی ندارد چراکه مراسم هایی چون آیین های نمایشی مانند هنر شبیه خوانی و یا همان تعزیه ریشه در مذهب دارد و به گفته بزرگانی چون ابوالحسن خان صبا و روح الله خالقی نغمات و گوشه های موسیقی که بیم از دست رفتن آنها همواره وجود داشته توسط هنر شبیه خوانی حفظ و نگه داری شده و در مکتب تعزیه به ماندگاری رسیده است.

وی در ادامه افزود : به اعتقادمن موسیقی ایران بر پایه شناخت معرفت دینی و آیینی استوار است به همین دلیل موسیقی در ایران پیش از اسلام به خصوص در دوران پادشاه هان ساسانی خیلی احترام داشته است و این سنت در بعد از اسلام با بزرگانی چون فاربی، ابن سینا، عبدالقادر مراغی ادامه پیدا کرد و به نوعی به موسیقی علمی بدل شد و با مباحثی چون منطق و ریاضی مطرح می شد .

این پژوهشگر در ادامه صحبت های خود به تعریف پیشخوانی در مجالس تعزیه و نغمات آوازی شبیه خوانی اشاره کرد و گفت : تعریف پیش خوانی در مجالس تعزیه که بخش نخستین و آوازی مجالس تعزیه است به شیوه نقالی خوانده می شد که به مرور زمان به ترانه و تصنیف های امروزی بدل شد به این ترتیب که پیشخوان ها برحسب موضوع در مدت زمان کوتاهی و تنها با یک خواننده، آوازی در یکی از دستگاه های موسیقی اجرا می شد و این شبیه خوانی به صورت تکخوانی ، هم خوانی ، دم خوانی و پیش خوانی برگزار می شد.

وی در ادامه افزود : در این آلبوم پژوهشی 100 پیشخوانی در چهار سی دی مجزا آمده است که این پیشخوانی ها از مناطقی چون کاشان ، تهران، قزوین، اصفهان و تفرش با سوابقی که در هنر تعزیه دارند را دعوت کردم، عمده تعزیه هایی که به جا مانده از دوران ناصری باقی مانده است.

اردشیر صالح پور در پایان صحبت های خود در معرفی آلبوم موسیقی پیشخوانی در هنر تعزیه گفت : این آلبوم مجموعه‌ای از 33 نوع پیش خوانی فراموش شده در ایران است که در قالب چهار آلبوم مجزا منتشر شده است؛ خوانندگان این مجموعه آلبوم موسیقی رضا حیدری، مرتضی صفاریان، محمود معینی، احمد عزیزی، مجتبی حیدری، قاسم تسبیحی و مهدی طائفی هستند،همچنین عباس حیدری نوازنده شیپور و حمید گرگانی طبل ریز از جمله نوازندگان این آلبوم موسیقی هستند.

پس از پایان صحبت های این پژوهشگر بخش هایی از آلبوم پیشخوانی در تعزیه برای حاضرین پخش شد و در ادامه این نشست محمد حسین ناصر بخت که به عنوان کارشناس در این جلسه حضور داشت گفت : خیلی خوشحالم که این نشست در شرایطی برگزار می شود که هنر تعزیه به ثبت جهانی رسیده است ، به اعتقادمن تعزیه هنری نمایشی، روایی و موسیقایی است که یکی از ارکان اصلی این هنر موسیقی است و همانگونه که قبلا اشاره شد و بسیاری از بزرگان هنر موسیقی بر این نکته تاکید دارند که هنر موسیقی ایرانی با هنر تعزیه حفظ شده است اما متاسفانه میراث هنر تعزیه به درستی حفظ نشده است متاسفانه روزگار افول خویش را پشت سر می گذارد و دیگر شاهد تعزیه هایی چون تعزیه دولت نیستم و اغلب این تعزیه ها در مجالس کوچک تعریف می شوند و متاسفانه به دلیل عدم حمایت های فرهنگی و دولتی دچار آسیب های جدی شده است.

وی در پایان افزود : یکی از مسائلی که هنر موسیقی از آن ناحیه آسیب های جدی خورده است عدم آشنایی بانیان و گرداندگان هنر تعزیه به موسیقی ردیف دستگاهی ایران است و این معضل تا اندازه ای درخشان است که متاسفانه می بینیم که بسیاری از تعزیه هایی که در شرایط فعلی پخش می شود دچار تقلیدهای روزمره هستند و همین مسئله اصالت این هنر را دچار آسیب کرده است و اگر این روند ادامه پیدا کند متاسفانه باید گفت هنر تعزیه جز آثار هنری در خطر است درست مانند هنر نقالی که امروزه از آن به عنوان یک هنر در خطر یاد می کنیم و رفته رفته به دست فراموشی سپرده می شود.