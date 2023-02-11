دولت از اهل قلم حمایت نمی کند

فریبا مرادی شاعر مجموعه شهدای مهاجر، در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: سرودن شعر را از دوران ابتدایی آغاز کردم و پدرم مشوق من برای این هنر بود؛ اولین شعرم را در وصف معلم در سن ده سالگی به کمک پدرم سرودم و جایزه‌ی نفر ممتاز ناحیه را در سرودن شعر اخذ کردم و همین امر باعث شد علاقه من به شعر زیاد شود؛ سرودن را به صورت دلی تا بیست سالگی ادامه دادم تا اینکه به فکر چاپ کتاب افتادم و همان زمان مجوز چاپ یک کتاب را در انتشارات پوران پژوهش در کرمانشاه گرفتم که بنا به دلایلی موفق به چاپ نشدم و بعدها بطور کلی منصرف شدم.

وی ادامه داد: تا اینکه دو سال پیش کتاب اولم را به نام «مهاجر» که تخلص بنده هم است، در انتشارات حوزه مشق به مدیریت دکتر فردین احمدی چاپ کردم که عنوان برترین کتاب سال رو گرفتم. پس از آن به پیشنهاد یکی از دوستان در مسابقات هنری فراجا در وصف شهدا شرکت کردم که اختصاصآ اشعاری در وصف سردار قاسم سلیمانی می‌خواستند؛ گویا مدیر ادبیات و تاریخ دفاع مقدس استان کردستان، جناب آقای پرویزی اشعار بنده رو پسندیده بودند و از من درخواست نوشتن کتابی برای شهدای دفاع مقدس داشتند و از آنجایی که پدر من سال ۹۷ در دشت ذهاب در حین عملیات اجرایی و برخورد با مین به درجه رفیع شهادت نائل آمدند، با نوشتن کتاب موافقت کردم و اقدام به نوشتن چهل قطعه شعر در وصف شهدای دفاع مقدس کردم.

این شاعر گفت: گزیده این اشعار و شعرهایی که در وصف سردار نوشته بودم به سلیقه و توسط آقای پرویزی در سازمان تبلیغات اسلامی استان کردستان و فراجا به نام «شهدای مهاجر» به چاپ رسید. نوشتن کتاب شهدای مهاجر ۲۰ روز طول کشید و دومین کتابم به شمار می‌رود. اسم کتاب اولم مهاجر بود و هم اکنون یک کتاب روانشناسی انگیزشی در دست چاپ دارم که در حال انجام ویرایشش هستم.

وی افزود: تا به حال هیچ گونه کلاس شعر و ادبیاتی نرفته ام و این استعداد کاملآ خدادادی است؛ همچنین به زبان فارسی، کوردی و لهجه‌های لکی و لری هم شعر و ترانه می‌نویسم. غالب اشعار من عاشقانه و اجتماعی است و به تمام سبک‌ها شعر می گویم که می‌توان به غزل و قصیده، مثنوی، رباعی، دوبیتی و شعر نو اشاره کرد.

مرادی گفت: در راستای حمایت از شعرای جوان باید بگویم که اگر از آثارشان حمایت شود و آثار ارزشمند آنها را به چاپ برسانند، مورد تشویق قرار می‌گیرند و تاریخ ادبی ما پربارتر خواهد شد. البته بسیاری از شعرای جوان ما شعرهای ناب می‌نویسند و باید اشعارشان کشف و چاپ شود و در کارنامه‌ی ادبی ایران به ثبت برسد.

وی افزود: اشعاری که درباره سردار سلیمانی سرودم، برای شرکت در مسابقات بود و قصد چاپ نداشتم، اما آقای پرویزی ترجیح داده بودند که این اشعار سرآغاز کتابم باشد.

این شاعر گفت: هر اثر هنری درباره قهرمانان ملی سبب می‌شود که با به جای گذاشتن اثر هنری این برهه از تاریخ کشور ما خالی از قهرمانان ملی نباشد و آیندگان این قسمت از تاریخ کشور ایران رو بدون قهرمان نبینند. هنر نه تنها در معرفی قهرمانان یک کشور بلکه در معرفی فرهنگ و اصالت یک کشور اثر بسیار چشمگیری دارد؛ آیندگان با خواندن این آثار است که گذشته و شناسنامه تاریخی یک کشور را متوجه می‌شوند.

وی ادامه داد: متأسفانه دولت نه تنها از اهل قلم هیچ گونه حمایت مالی نمی‌کند بلکه یک نویسنده یا یک شاعر باید کلی هزینه کند تا اثرش را به چاپ برساند و این موضوع برای کشورمان تأسف بار است.

بخشی از اشعار فریبا مرادی را بخوانیم...

مرا در عالم هستی دلیلی ست

وجودم از نهادِ بی بدیلی ست

تعقل، در سرشتِ آدمیزاد

تأمل در مسائل، آدمی زاد

وجودِ من دلالت بر وجود است

تمام کائناتم در سجود است

من از ذات الاهم ریشه دارم

به دل مهر و به سر اندیشه دارم

منم آدم، دلیلِ آفرینش

منم حیوانِ ناطق، اهلِ بینش

نظام آفرینش در درونم

جهان می‌گردد از جریانِ خونم

من و هستی دلالت بر وجودش

خلائق تارِ مویِ تار و پودش

به هشیاری نگر بذرِ نهان را

نظامِ عاری از نقصِ جهان را

جهان گردِ نگاهِ کردگار است

خدا رأس و جهان دور و مدار است

خدا مرکز، خدا آغاز هستی

تو با برهان خدا را می‌پرستی

خدا علت خدا معلول و عامل

خدا حمل و خدا محمول و حامل

خدا بی شک درونِ هر وجود است

خدا در هستی و در تار و پود است

خدا در من خدا در تو، خدا هست

خدا بی نقص و بی چون و چرا هست