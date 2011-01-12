احتمال توافق جدید گازی ایران و آذربایجان تا ساعتی دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، از صبح امروز چهارشنبه 22 دی ماه با سفر سیدمسعود میرکاظمی وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران به باکو دور جدید مذاکرات گازی ایران و جمهوری آذربایجان آغاز شده است.

قرار است وزیر نفت ایران در این سفر یک روزه با الهام علی اف رئیس جمهور، ناطق علی اف وزیر انرژی و رونق عبدالله اف رئیس شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان (سوکار) دیدار و گفتگو کند.

پیگیری مهر از وزارت نفت نشان می دهد افزایش حجم سوآپ گاز طبیعی و امضای قرارداد جدید به منظور افزایش واردات گاز از آذربایجان مهمترین محورهای مذاکرات دو طرف در باکو است.

بر این اساس، پیش بینی می شود تا ساعاتی دیگر مقامات دو کشور یک توافق نامه جدید به منظور شتاب بخشیدن به به تفاهم‌های قبلی امضا کنند.

ایران و جمهوری آذربایجان دی ماه سال گذشته قراردادی برای انتقال سالانه 100 میلیون متر مکعب (معادل 1.2 میلیون متر مکعب در روز) گاز طبیعی این کشور حاشیه دریای خزر به استانهای شمالی ایران امضا کرده بودند.

رونق عبدالله یف رئیس شرکت سوکار آذربایجان اخیرا از آمادگی این کشور برای افزایش صادرات گاز آذربایجان به ایران خبر داده و اعلام کرده بود: با تکمیل تعمیرات ایستگاه تقویت فشار آستارینسکی در منطقه آستارا تا اواخر سال 2010 میلادی تکمیل و این موضوع سبب افزایش صادرات گاز آذربایجان به ایران می شود.

در حال حاضر امکان واردات این حجم از گاز طبیعی از طریق خط لوله ای به طول یکهزار و 474 کیلومتر وجود دارد که حدود 296 کیلومتر آن در خاک جمهوری آذربایجان ساخته شده است.

این خط لوله از ظرفیت انتقال سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی برخوردار است که در حال حاضر حجم گاز انتقال شده از آن حدود 500 میلیون متر مکعب است که پیش بینی می شود این میزان در آینده افزایش یابد.



احتمال افزایش 2.5 تا 5 برابری حجم سواپ گاز ایران

یکی دیگر از مهمترین محورهای برگزاری دور جدید مذاکرات گازی ایران و آذربایجان در باکو، نهایی کردن مقدمات امضای یک قرارداد جدید سوآپ گاز طبیعی است.

مطابق با توافق قبلی این دو کشور همسایه مقرر شده بود، در صورت نهایی شدن مذاکرات حجم سوآپ گاز طبیعی ایران - جمهوری آذربایجان - جمهوری نخجوان در فاز اول به روزانه 2.5 میلیون متر مکعب و در فاز دوم به روزانه پنج میلیون متر مکعب افزایش یابد.

قرارداد معاوضه (سوآپ) گاز طبیعی ایران و آذربایجان سال 2004 میلادی بین شرکت ملی صادرات گاز ایران و آذری گاز جمهوری آذربایجان امضا شد.

بر اساس این توافق، 25 ساله مقامات گازی تهران – باکو مقرر شد که روزانه حدود یک میلیون متر مکعب گاز طبیعی آذربایجان از مسیر ایران به جمهوری نخجوان تحویل داده شود.

به گزارش مهر، هم اکنون سهم ایران در تجارت جهانی گاز حدود دو درصد است و مسئولان وزارت نفت پیش بینی می کنند با افزایش واردات گاز از ترکمنستان و آذربایجان سهم خود را در بازار گاز به 10 درصد افزایش دهند.