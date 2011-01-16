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۲۶ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۲۶

گنجینه عاشورایی موزه هنر انقلاب روی دیوار می‌رود

گنجینه عاشورایی موزه هنر انقلاب روی دیوار می‌رود

50 اثر از آثار عاشورایی گنجینه موزه هنری انقلاب در سوگواره عصر سوره به نمایش در‌می‎آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، این آثار گزیده آثار خلق شده هنرمندان حوزه هنری در سال‌‌های گذشته است که به مناسبت سوگواره پوسترهای عاشورایی در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.

50 اثر در این نمایشگاه روی دیوار می‌رود که در میان آنها آثاری از نقاشی مانند کاظم چلیپا، حسین خسروجردی، حبیب‌الله صادقی، مرتضی گودرزی دیباج، ایرج اسکندری، عبدالحمید قدیریان، غلامعلی طاهری و مصطفی ندرلو وجود دارد.

نمایشگاه نقاشی آثار عاشورایی از ساعت 9 تا 19 دوم تا پانزدهم بهمن امسال در موزه هنر انقلاب حوزه هنری به نمایش درمی‌‌آید. علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید از آثار موزه به حوزه هنری واقع در تقاطع حافظ و سمیه، موزه هنر انقلاب مراجعه کنند.

کد مطلب 1233218

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