تیم ملی فوتسال کشورمان از سد بلژیک گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال بلژیک که برای برگزاری سه دیدار دوستانه با تیم‌های ملی و امید فوتسال کشورمان به یزد سفر کرده است، از ساعت 14:30 امروز یکشنبه نخستین دیدار دوستانه خود را مقابل شاگردان حسین شمس برگزار کرد.

این دیدار دوستانه که در سالن شاهدیه یزد برگزار شد در پایان به برتری 4 بریک تیم ملی فوتسال کشورمان انجامید. برای تیم ملی ایران در بازی مقابل بلژیک محمد کشاورز، محمد طاهری، جواد اصغری مقدم و وحید شمسایی گلزنی کردند. تک گل تیم بلژیک را " والنتی دوجوکیف" به ثمر رساند.

تیم ملی فوتسال بلژیک فردا دوشنبه به مصاف تیم فوتسال امید کشورمان می رود و پس از بازی روز سه شنبه مقابل ملی پوشان فوتسال ایران یزد و کشورمان را ترک خواهد کرد.