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۲۶ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۰۸

در دیداری دوستانه؛

تیم ملی فوتسال کشورمان از سد بلژیک گذشت

تیم ملی فوتسال کشورمان از سد بلژیک گذشت

ملی پوشان فوتسال کشورمان در دیداری تدارکاتی موفق به شکست تیم ملی بلژیک شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال بلژیک که برای برگزاری سه دیدار دوستانه با تیم‌های ملی و امید فوتسال کشورمان به یزد سفر کرده است، از ساعت 14:30 امروز یکشنبه نخستین دیدار دوستانه خود را مقابل شاگردان حسین شمس برگزار کرد.

این دیدار دوستانه که در سالن شاهدیه یزد برگزار شد در پایان به برتری 4 بریک تیم ملی فوتسال کشورمان انجامید. برای تیم ملی ایران در بازی مقابل بلژیک محمد کشاورز، محمد طاهری، جواد اصغری مقدم و وحید شمسایی گلزنی کردند. تک گل تیم بلژیک را " والنتی دوجوکیف" به ثمر رساند.

تیم ملی فوتسال بلژیک فردا دوشنبه به مصاف تیم فوتسال امید کشورمان می رود و پس از بازی روز سه شنبه مقابل ملی پوشان فوتسال ایران یزد و کشورمان را ترک خواهد کرد.

کد مطلب 1233567

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