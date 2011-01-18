بازنویسی گلستان منتظر چاپ است/ چاپ سوم "تاج سر کرانه" در راه

وی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در این کتاب 60 حکایت از "گلستان" را رواننویسی کرده است، افزود: این کتابها برای گروه سنی جوانان و نوجوان از سوی نشر کتاب پارسه چاپ میشود.
این نویسنده ادامه داد: این کتاب در مجموعه "یکی بود، یکی نبود" است که زیر نظر یوسف علیخانی قرار است بازنویسی 30 اثر کلاسیک ایرانی را به قلم 30 نویسنده منتشر کند.
ولی زاده همچنین از انتشار چاپ سوم "تاج سر کرانه" تا پایان سال خبر داد و بیان کرد: این کتاب با اضافه شدن یک فصل از یادداشتها و نقدهای مربوط به این کتاب با طرح جلد جدید به بازار نشر میآید.
وی عنوان کرد: این کتاب یک روایت داستانی از زندگی و مبارزه رئیسعلی دلواری است که در سال 88 با دو ماه فاصله دوبار تجدید چاپ شد.
این نویسنده و روزنامهنگار اضافه کرد: یادداشتها و نقدهایی که مربوط به این کتاب است به عنوان یک فصل جدید در کتاب جمعبندی شده و در انتهای کتاب در چاپ سوم با ذکر منابع و ماخذ آورده شده است
وی افزود: "تاج سر کرانه" در 107 صفحه از سوی انتشارات "آیینه جنوب" به بازار نشر آمد.
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