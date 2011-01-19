اسناد ملی منبع قوی اطلاعات برای محققان است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، کریم مطهری بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از نمایشگاه تخصصی اسناد ملی منطقه غرب کشور در همدان با تاکید بر اینکه همکاری با مدیریت اسناد ملی در همدان باید در دستور کار جدی مدیران دستگاه ها باشد، گفت: حتی یک برگ سند با ارزش تاریخی، نباید در دستگاه های دولتی از بین برود

وی با بیان اینکه انتقال مکاتبات راکد اداری و اسناد با ارزش بایگانی شده در دستگاه های دولتی به سازمان اسناد ملی برای بررسی و ارزشیابی آنها باید از سوی دستگاه ها به طور دقیق رعایت شود، گفت: همه مدیران دستگاه های اجرایی استان همدان موظف به همکاری مستمر با مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب به مرکزیت استان همدان هستند.

کریم مطهری با اشاره به اهمیت حفظ و حراست از اسناد تاریخی کشور افزود: حوزه فعالیت اسناد ملی در همدان بسیار گسترده است و با همکاری مردم و مسئولان بیشتر از قبل باید برای جمع آوری و نگهداری اسناد و نسخ خطی با ارزش تاریخ و تمدن مردم ایران به ویژه استان های غربی و همدان تلاش شود.

وی افزود: نگهداری مناسب از اسناد با ارزش تاریخی که تنها سازمان اسناد و کتابخانه ملی متولی آن است علاوه بر زنده نگه داشتن تاریخ ایران، منبع اطلاعاتی عظیم و ارزشمندی برای محققان و دانشجویان است.

مطهری با بیان اینکه فعالیت های با ارزش سازمان اسناد ملی به خوبی معرفی و اطلاع رسانی نشده است از همکاری و حمایت استانداری همدان از این مرکز خبر داد و افزود: فضای اداری مدیریت اسناد همدان کوچک و متناسب با فعالیت های این دستگاه نیست که امید است با حمایت مسئولان استان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و خیران استان همدان این مشکل برطرف شود.

وی از مردم فرهنگ دوست همدان خواست اسناد، عکس و نسخ خطی خود را برای مرمت و نگهداری مناسب در اختیار این مرکز قرار دهند.

مدیر منطقه غرب سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نیز گفت: از ابتدای تاسیس این مرکز در همدان با بررسی های کارشناسی و شناسایی اسناد با ارزش آرشیوی بیش از 16 هزار و 600 متر مربع از فضای بایگانی ادارات آزاد شده و حدود دو میلیون و 360 هزار برگ سند جمع آوری و آرشیو شده است.

سید قاسم بلوری حضور کارشناسان توانمند در تمام بخش های ارزشیابی، مرمت، آرشیو، آرشیو شفاهی، نگهداری و بایگانی و کتابخانه تخصصی در مدیریت اسناد ملی همدان را از ویژگی های این اداره برشمرد.

شایان ذکر است: مدیریت منطقه غرب سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با تحت پوشش قرار دادن استان های کردستان، ایلام، کرمانشاه، لرستان و همدان از سال 1371 فعالیت خود را در زمینه شناسایی و جمع آوری اسناد و نسخ خطی با ارزش تاریخی، فرهنگی آغاز کرده است.