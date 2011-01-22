داود جوانی در گفتگو با مهر از تدوین پیش نویس همکاری آموزشی بین شرکت های خدماتی کشور و سازمان آموزش فنی و حرفه ای خبر داد و گفت: با انعقاد این تفاهم نامه، شرایط ارائه آموزشهای مهارتی برای همه مدیران بیش از 20هزار شرکت خدماتی فراهم می شود.

مهارت آموزی خدماتی‎ها

دبیرکل کانون کارفرمایان شرکتهای خدماتی کشور اظهار داشت: همچنین همه نیروهای فعال در عرصه خدماتی کشور که بیش از 3 میلیون نفر می شوند نیز می توانند از این آموزش ها بهره مند شوند.

جوانی ادامه داد: طی مذاکراتی که با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور داشته ایم، تفاهم اولیه صورت گرفت که از ظرفیتهای این مجموعه برای ارتقای سطح مهارت های نیروی کار شاغل در بخش های خدماتی استفاده شود.

وی تصریح کرد: همچنین پیش بینی شده است تا به این منظور استانداردهای جدیدی نیز تعریف شود. هم اکنون سازمان فنی و حرفه ای کشور، پیش نویس این تفاهم نامه را تایید کرده است.

این مقام مسئول در کانون کارفرمایان شرکتهای خدماتی کشور افزود: هم اکنون وضعیت آموزشها در بخشهای خدماتی کشور به صورت سنتی انجام می شود و حتی در برخی مشاغل امکان ارائه آموزش وجود ندارد.

به گفته جوانی، با این تفاهم نامه نه تنها امکان ارائه آموزش های مهارتی و تقویت آموزشهای تجربی فراهم می شود، بلکه یک سری مشاغل جدیدی نیز در بخش خدمات قابل تعریف کردن می شوند.

دبیرکل کانون کرفرمایان شرکت های خدماتی کشور بیان داشت: از طریق انعقاد این تفاهم نامه آموزش نیروی کار شاغل در بخش خدماتی کشور الزامی می شود و شرکتها موظف خواهند شد در 7 بخش مجاز فعالیت حجمی خدماتی، این موضوع را پیگیری کنند.

تعریف مشاغل جدید/ مهارت آموزی آبدارچی‌ها

وی خاطر نشان کرد: در قالب این تفاهم نامه علاوه بر اینکه مشاغل در برخی رشته ها تفکیک خواهند شد، روند طی کسب مهارت و تخصص افراد برای تصدی مشاغل نیز الزامی می شود.

جوانی ادامه داد: در حال حاضر برای فعالیت راننده سبک و سنگین و یا تخلیه بار در بنادر نیاز به مهارت آموزی و طی دوره ها نبود و کار به صورت تجربی دنبال م شد که با این تفاهم نامه این مشاغل هم تفکیک می شوند و هم اینکه کسب مهارت می کنند.

این مقام مسئول در کانون شرکتهای خدماتی کشور افزود: همچنین برخی دیگر از رشته ها مانند آبدارچی و نظافتچی نیز در گذشته به صورت تجربی بوده است ولی از طریق این تفاهم نامه از این پس باید برای آنها دوره های مهارتی طی شود و افراد شاغل در آن باید گواهینامه داشته باشند.

دبیرکل کانون کارفرمایان شرکتهای خدماتی کشور گفت: همچنین برای تقویت آموزش های مهارتی برای فعالان عرصه خدماتی کشور، اولین مجتمع تخصصی کشور با صدور مجوز از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای راه اندازی خواهد شد.

به گفته جوانی، این مجتمع ها در تهران و همچنین مراکز استان ها راه اندازی خواهند شد. برنامه ریزی در این بخش این است که بتوان با استفاده از این مجتمع ها، ضمن جلوگیری از پراکنده کاری، به صورت تخصصی فقط دوره های خدماتی برگزار کرد و رشته های این بخش را آموزش داد.