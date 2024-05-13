به گزارش خبرنگار مهر، محمود مشکی ظهر دوشنبه در اختتامیه نخستین دوره مسابقات شایستگی محور و دومین دوره جشنواره مهارت‌های هنری هنرجویان هنرستان‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش استان اردبیل با بیان اینکه امروزه ۸۰ درصد مشاغل دنیا مهارت محور هستند، اظهار کرد: تقویت زیر ساخت‌های لازم برای توسعه کمی و کیفی هنرستان‌ها باید در اولویت قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه آموزش زمانی می‌تواند عامل تربیت شود که منجر به کار شود، افزود: توسعه کمی و کیفی هنرستان‌ها منجر به کارآفرینی، خود اشتغالی و آموزش‌های مهارت‌های زندگی خواهد شد و مطمئناً از بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی پیشگیری خواهد کرد.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل عدم توسعه کیفی آموزش را عامل موفق نشدن در کنکور عنوان کرد و گفت: تبدیل هدایت تحصیلی دوره اول متوسطه به صورت کیفی بدون شک منجر به تبدیل استعدادهای بالقوه دانش‌آموزان به بالفعل خواهد شد.

مشکی با بیان اینکه هدف‌گذاری وزارت برای هدایت ۴۳ درصد دانش‌آموزان به رشته‌های هنرستانی است، افزود: در سال تحصیلی گذشته ۴۰ درصد از دانش آموزان پایه نهم به سمت رشته‌های فنی حرفه ای و کاردانش هدایت شدند.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره مهارت‌های هنری هنرجویان هنرستان‌ها در عرض ۴ خاطرنشان کرد: ۱۶۷ نفر از هنرجویان در این دوره از مسابقات و جشنواره به مرحله استانی راه یافته بودند که پس از داوری ۵۴ نفر از هنرجویان موفق شدند مقام‌های اول تا سوم را به خود اختصاص دهند.