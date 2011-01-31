آثار آهنگسازی شده جشنواره در دو بخش بررسی می شود

کیاوش صاحب نسق آهنگساز ضمن بیان این مطلب در خصوص کم و کیف داوری آثار ارسالی در بخش آهنگسازی بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر گفت : یکی از ویژگی های این بخش از رقابت بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر کیفیت آثار ارسال شده در بخش پایان نامه است و به اعتقادمن این مهمترین عامل رویکرد دانشگاهی است که دبیرجشنواره موسیقی فجر در پیش گرفته و از ابتدا هم اعلام کرد که فقط پایان نامه ها در مقطع فوق لیسانس پذیرفته می شود و همین دقت نظر باعث شده تا کیفیت آثار ارسالی بالا باشد و خوشبختانه سطح کیفی پایان نامه ها بیش از انتظار داوران بود .

وی در ادامه افزود : به دلیل بالا بودن سطح کیفی آثار تصمیم داوران این است که آثار در دو بخش پایان نامه و آزاد بررسی شود چراکه در غیر این صورت آثار ارسالی در بخش آزاد تحت الشعاع قرار می گیرد؛ البته آقای ریاحی دبیر این دوره از جشنواره قول مساعدت و همکاری برای بررسی این آثار به طور جداگانه را داده است و قرار است 10 اثردیگر در بخش آزاد نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.

این داور در ادامه صحبت های خود رویکرد دانشگاهی بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر را مثبت ارزیابی کرد و گفت : من به عنوان یک آهنگساز و مدرس موسیقی حدود 5 سال است که با دانشجویان هنر موسیقی سرو کار دارم و همیشه دغدغه چگونگی حضور فارغ التحصلان این رشته در عرصه کار را داشتم و فکر می کنم مهمترین دغدغه اهالی موسیقی به خصوص اساتید این هنر هم همین مسئله بوده است برهمین اساس معتقدم که جشنواره موسیقی فجر امکانی برای معرفی و عرضه آثار هنرمندان جوان را ارائه می دهد و چه خوب است که بخش خصوصی با شناسایی این هنرمندان جوان و شایسته در حوزه های فعالیت خود و سرمایه گذاری امکان فعالیت آنها در جشنواره موسیقی فجر را نیز فراهم کنند ؛ چراکه آهنگسازان جوان سرشار از ایده های تازه و جسارت در ارائه آثار خوب هستند.

صاحب نسق در پایان در پاسخ به این سئوال که آیا برگزیدگان در بخش آهنگسازی امکان اجرا در بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر را دارند گفت : متاسفانه امکان اجرای برگزیدگان در مراسم اختتامییه جشنواره درنظر گرفته نشده است و برای اجرای این آثار باید ارکسترهای بزرگ تشکیل داد و برای رسیدن به این منظور، داوری ها دراین بخش باید زودتر انجام می شد تا با آسودگی امکان اجرای ویژه برای برگزیدگان فراهم می شد ولی با توجه به محدودیت زمانی که تا آغاز جشنواره وجود دارد این امکان وجود ندارد.