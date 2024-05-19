حادثه پیش آمده برای رئیس جمهور موجب تاسف و تاثر شد

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملأ عبدالرحمن مرادی در پی ایجاد حادثه برای رئیس جمهوری و هیأت همراه ایشان در پیامی از این حادثه ابراز تأسف کرد.
در پیام امام جمعه اهل سنت کرمانشاه آمده است:
از حادثه پیش آمده برای رئیس جمهور کشورمان جناب آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی و هیأت همراهشان مطلع شده، موجب تأسف و تأثر گردید، ازخداوند متعال خواهانیم هر چه زودتر اخبار خوشحال کنندهای را بشنویم و رئیس محترم جمهور کشور عزیزمان و هیأت همراه ایشان با صحت و سلامت به آغوش ملت باز گردند و از همه عزیزان و هم استانیهای عزیز خواهانیم که برای رئیس جمهور محبوب و مردمی جمهوری اسلامی ایران دعای خیر کنند
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