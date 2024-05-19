  1. استانها
  2. کرمانشاه
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۳:۴۰

پیام امام جمعه اهل سنت کرمانشاه؛

حادثه پیش آمده برای رئیس جمهور موجب تاسف و تاثر شد

حادثه پیش آمده برای رئیس جمهور موجب تاسف و تاثر شد

کرمانشاه- امام جمعه اهل سنت کرمانشاه طی پیامی حادثه پیش آمده برای رئیس جمهور موجب تاسف و تاثرعنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملأ عبدالرحمن مرادی در پی ایجاد حادثه برای رئیس جمهوری و هیأت همراه ایشان در پیامی از این حادثه ابراز تأسف کرد.

در پیام امام جمعه اهل سنت کرمانشاه آمده است:

‌از حادثه پیش آمده برای رئیس جمهور کشورمان جناب آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی و هیأت همراهشان مطلع شده، موجب تأسف و تأثر گردید، ازخداوند متعال خواهانیم هر چه زودتر اخبار خوشحال کننده‌ای را بشنویم و رئیس محترم جمهور کشور عزیزمان و هیأت همراه ایشان با صحت و سلامت به آغوش ملت باز گردند و از همه عزیزان و هم استانی‌های عزیز خواهانیم که برای رئیس جمهور محبوب و مردمی جمهوری اسلامی ایران دعای خیر کنند

کد مطلب 6112571

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها