نیروگاه بوشهر فقط یک سمبل نیست/ ما این پروژه را به پایان می رسانیم

الکساندر سادوونیکوف سفیر فدراسیون روسیه در جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص آخرین وضعیت پیشرفت فعالیت های نیروگاه بوشهر و اینکه بالاخره آغاز بکار رسمی این نیروگاه کی خواهد بود و روند آتی همکاریهای دو جانبه ایران و روسیه را در این زمینه چگونه است واقدامات نهایی درچه وضعی قراردارد، گفت: بله واقعا امروزه اقدامات نهایی صورت می گیرد ولی همانگونه که آگاه هستید در هر پروژه مهم و مجموعه ای که هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ مسئولیت امنیتی پیچیده است گاها مشکلات فنی بروز می کند. حتی کوچکترین خلل و مشکل نیاز به بررسی و راه حل دقیق و کارشده ای دارد که بتواند امنیت راه اندازی و بهره برداری از این نیروگاه را تامین و تضمین کند.

سفیر روسیه در تهران افزود: بهر حال نیروگاه بوشهر یک نیروگاه حرارتی ساده و یا یک پروژه ساده ماشین سازی نیست بلکه مسئله ای است که پیچیده بوده و مسئولیت بالای دارد. برای ایران نیروگاه بوشهر فقط یک سمبل نیست بلکه این نیروگاه نشانگر یک فاز جدید و ورود به عرصه جدید انرژی اتمی بر مبنای کاملا قانونی می باشد.

وی درادامه این گفتگو اضافه کرد: مسلما جای تاسف دارد که برخی مشکلات بوجود می آید که تاریخ راه اندازی رسمی و کامل نیروگاه را به تعویق می اندازد ولی بهتر است که الآن بتوانیم از عواقب ناخواسته پیشگیری کنیم بجای اینکه بعدا تاسف بخوریم و زمان بیشتری را برای جبران از دست دادن چیزی صرف کنیم که با چنین زحمت و تلاش زیاد و مشارکت دوجانبه بدست آمده بود.

سادوونیکوف در این گفتگو با مهر تاکید نمود: ما این پروژه را به پایان می رسانیم. من هیچ شکی در این زمینه ندارم. هیچ شک و نگرانی وجود ندارد که این پروژه ناتمام باقی بماند. اینها فقط حرف و وعده های صرف نیست بلکه این موضوع برای ما نیز مثل طرف ایرانی یک هدف است. لذا من فکر می کنم که با تاخیر جزئی ولی به هر حال ما این پروژه را در آینده نزدیک تمام خواهیم کرد.