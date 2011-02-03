35 درصد رشد مسلمانان تا 20 سال دیگر/ساخت مدرسه اسلامی در آمریکا

شدیدترین تعصب در جامعه اتریش حجاب را نشانه رفته است

وزیر کشور اتریش که به رویکردهای سختگیرانه خود نسبت به مهاجرت غیرقانونی شهرت دارد اظهار داشت که شدیدترین تعصب در جامعه اتریش علیه حجاب مسلمانان صورت گرفته و اتریشیها هنوز هم نتوانسته‌اند حجاب مسلمانان را در جامعه بپذیرند.

ماریا فکتر وزیر کشور اتریش با توجه به اینکه در سالهای اخیر بحث درباره ادغام شدت گرفته، درباره افزایش اسلام‌هراسی در این کشور با روزنامه زمان امروز ترکیه گفتگو کرده و مخالفت جامعه این کشور با حجاب را مورد اشاره قرار داده است.

اواخر سال گذشته فکتر و سیاستهای ادغامی که دنبال می‌کرد مورد انتقاد قدری ایوت تزکان سفیر ترکیه قرار گرفت وهمچنین رویکرد اتریش به مهاجران ترکیه نیز از دیگر انتقادات وی بود.

وزیر کشور اتریش با اشاره به اینکه سایر اقلیتهای دینی نیز دچار رویکردهای عدم تساهل در گذشته شده‌اند گفت که اسلام و مسلمانان تنها اقلیتهایی نیستند که با این رویکردها روبه‌رو شده‌اند.

فکتر اظهار داشت: موانع حقوقی اخیر در رابطه با مهاجرت اقداماتی برای مقابله با مشکلاتی چون بیکاری و موانع زبانی بوده است.

وزیر کشور اتریش درپاسخ به اینکه چرا سیاستهای ادغام اخیراً در مرکز سیاستهای اتریش بوده گفت: این امر دو دلیل دارد یکی اظهارات سفیر ترکیه و دیگر کتاب تیلو سارازین از بانک مرکزی آلمان.

سارازین در کتاب خود مدعی شده بود که مهاجران ترک و عرب‌تبار نتوانسته‌اند در آلمان ادعام شوند، اظهاراتی که سال گذشته مناقشات بسیاری برانگیخت.

ظرفیت زائران خانه خدا به 10 میلیون نفر می‌رسد

شهردار مکه گفت: عربستان سعودی درنظر دارد بیش از 27 میلیارد دلار را طی 10 سال آینده برای توسعه شهر مکه به یک شهرکاملاً مدرن سرمایه‌گذاری کند و پس از اجرای این پروژه ظرف سه سال آینده ظرفیت زائران خانه خدا افزایش می‌یابد.

اسما البدر شهردار مکه گفت: بیش از 27 میلیارد دلار طی 10 سال آینده برای توسعه و تحول شهر مکه و تبدیل آن به یک شهر کاملا مدرن درنظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: یکی از پروژه‌های مدرن کردن شهر مکه تغییر محل تمام دفاتر دولتی و اداری است. برای این پروژه زمینی بسیار بزرگی درنظر گرفته شده است و منابع مالی این پروژه به‌زودی از سوی وزارت اقتصاد ارائه می‌شود.

براساس این گزارش عربستان سعودی می‌تواند ظرف سه سال آینده پذیرای بیش از 10 میلیون نفر زائر خانه خدا باشد.

هرساله بیش از 2 میلیون نفر برای زیارت خانه خدا راهی مکه می‌شوند.

رئیس جمهوری گرجستان برحق مسلمانان برای ساخت مسجد تأکید کرد

میخاییل ساهاکاشویلی طی یک برنامه تلویزیونی بر حق مسلمانان این کشور برای ساخت مساجد تأکید کرد.

میخاییل ساهاکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان اعلام کرد: ما در صورت مخالفت با ساخت مسجد در گرجستان حق صدها هزار مسلمانی را که در این کشور به عنوان شهروند گرجستان زندگی می کنند نقض می‌کنیم.

ساهاکاشویلی تأکید کرد که اعطای حق ساخت مسجد به مسلمانان مسئله دینی نیست، چرا که بخشی از جمعیت این کشور را مسلمانان تشکیل داده و نمی‌توان حق پرداختن به آداب دینی را از آنها دریغ کرد.

رئیس جمهوری گرجستان اظهار داشت سردادن شعارهای طرفدار مردم ساده است اما باید نسبت به شهروندان بدون توجه به هویت دینی یا ملی آنها رویکردی مسئولیت‌پذیرانه اتخاذ کرد.

بحث مسجد بخشی از اظهارات سه ساعته رئیس جمهوری گرجستان بود که در یک جلسه پرسش و پاسخ تلویزیونی ایراد شد.

اسلام در سال 645 میلادی وارد گرجستان شد و مسلمانان امروزه 10 درصد از جمعیت این کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

رشد 35 درصدی مسلمانان جهان تا بیست سال آینده

سازمان تحقیقاتی پیو عرصه‌ تحقیقات دین و زندگی عمومی مستقر در آمریکا پیش‌بینی کرده است که ظرف 20 سال آینده مسلمانان پس از چینیها به دومین جامعه فرهنگی قومی جهان تبدیل می‌شوند.

براساس طرح پژوهش جمعیت مرکز تحقیقات دین و زندگی عمومی پیو، پیش بینی شده است جمعیت مسلمانان جهان تا 20 سال آینده رشد 35 درصدی داشته باشد و از 6/1 میلیارد نفر در سال 2010 به 2/2 میلیارد نفر در سال 2030 برسد.

تحلیلها پیش بینی کرده است که جمعیت مسلمانان از نظر جهانی دوبرابر نرخ رشد جمعیت غیرمسلمانان رشد می کند. میانگین نرخ رشد جمعیت مسملمانان 5/1 درصد است که این میزان در مقایسه با نرخ رشد 7/0 درصدی غیرمسلمانان قرار می گیرد.

این سازمان اعلام کرده است که اگر روندهای کنونی ادامه یابد مسلمانان 4/26 درصد از جمعیت 3/8 میلیارد جهان را در سال 2030 را تشکیل می دهند که این میزان از 4/23 درصد تخمین زده در سال 2010 با جمعیت 9/6 میلیارد نفری جهان بیشتر است.

بین سالهای 1990 تا 2010 جمعیت مسلمانان جهان با نرخ میانگین سالانه 2/2 درصد رشد داشته که این رشد جمعیت در مقایسه با نرخ پیش بینی شده 5/1 درصدی طی دوره 2010 تا 2030 قرار می گیرد.

حملات متعصبانه به مساجد و مراکز عبادی در امریکا افزایش یافته‌اند

در ادامه حملات متعصبانه به مساجد و مراکز عبادی مسلمانان امریکایی، شورای روابط اسلامی امریکایی روز شنبه نهم بهمن‌ماه اعلام کرد پلیس میشیگان حمله متعصبانه به مسجدی در شهر دیربورن را خنثی کرد.

مقامات اجرای قانونی و مقامات مرکز اسلامی امریکا در دیربورن به شورای روابط اسلامی امریکایی گزارش دادند که یکی از ساکنان کالیفرنیا عصر دوشنبه هفته گذشته در پارکینگ این مسجد درحالی که مواد منفجره دراختیار داشت دستگیر شد.

داوود ولید مدیراجرایی شورای روابط اسلامی امریکایی در میشیگان با قدردانی از مقامات اجرای قانون برای عملکرد سریع و اقدامام حرفه ای در این رویداد دردسرساز گفت: افزایش تعداد رویدادهای متعصبانه که نهادها و سازمانهای اسلامی امریکایی را هدف قرار گرفته باید مورد توجه مقامات محلی، ایالتی و ملی قرار گیرد.

ولید اظهار داشت که اوایل ماه جاری شورای روابط اسلامی امریکایی از مقامات ایالتی و فدرال خواست مسئله حمله خرابکارانه به مسجد میسوری را به‌عنوان یک جرم ناشی از انزجار مورد تحقیق و بررسی قرار دهند.

درمیان سایر رویدادهای اخیر که نهادها و مراکز عبادی مسلمانان را نشانه رفته بودند می‌توان به ایجاد حریق عمدی در مسجد اورگان، حریق عمدی در مسجدی در تگزاس ، تهدید علیه مدارس اسلامی اوکلوهما، حمله متعصبانه به یک مسجد در اوهایو، شلیک مقابل مسجدی در نیویورک، حریق عمدی در زمین مسجد تنسی، تهدید به بمبگذاری مسجد اوهایو، تخریب نمای مسجدی در جنوب کالیفرنیا، ارسال نامه های انزجار آمیز به مساجد، مراکز اسلامی و سازمانهای اسلامی در میشیگان، انفجار در مسجدی در فلوریدا اشاره کرد.

این موارد نمونه ای از تعصبها و اقدامات خشونت‌آمیز و ناشی از انزجار است که علیه اقلیت مسلمان امریکا صورت می گیرد. به طور کلی این اقدامات در زیرمجموعه اقدامات اسلام‌هراسانه طبقه‌بندی شده و برخاسته از تبلیغات رسانه‌ای و سیاسی علیه اسلام و پیروان این دین آسمانی است.

ارائه تصویر خشن از دین اسلام و خشونت‌گرا توصیف کردن مسلمانان در بسیاری از موارد موجب شده تا متعصبان و افرادی که به‌سادگی تحت تأثیر این ستادهای اسلام‌هراسی قرار می‌گیرند دست به اقدام علیه مسلمانان به‌ویژه مراکز عبادی آنها بزنند.

حمله به مساجد و مراکز اسلامی در امریکا تنها یک بخش از این تعصبها است که بسیاری از آنها به علت آنچه که مسلمانان امریکایی از آن بی‌اعتمادی به پلیس و مقامات اجرای قانون یاد می کنند گزارش نکرده باقی مانده و در آمار تعصبها و تبعیضها ثبت نمی‌شوند.

شورای روابط اسلامی امریکایی بزرگترین سازمان مدافع حقوق مدنی مسلمانان در شمال امریکا است. این سازمان فعالیتهای خود را در راستای تقویت درک اسلام، گفتگو، حمیات از آزادیهای مدنی ، تقویت مسلمانان امریکایی پی‌گیری می‌کند و تلاش می‌کند ائتلافهایی تشکیل دهد که مروج عدالت و درک دوجانبه باشند.

مدرسه اسلامی در ایالت کارولینای شمالی امریکا بنا می‌شود

رهبران اسلامی مسجد وینستون سالم در کارولینای شمالی اعلام کردند که این شهر ظرف دو سال آینده از یک مدرسه اسلامی کامل برخوردار خواهد شد.

خالد جرجیس از ائمه جمعه این شهر اظهار داشت: ما درحال بررسی تمام فرصتها و امکانات هستیم و تعهدی از سوی مدیریت مسجد این شهر در اختیار داریم که این امر تحقق یابد.

در چندین شهر از ایالت کارولینای شمالی مدارس اسلامی خصوصی فعال هستند که درمیان آنها می توان به مدرسه های شارلوت، رالی، گرینزبرو و دورهام اشاره کرد.

در سال 2008 براساس آخرین آمار مرکز ملی آمار آموزشی، امریکا 235 مدرسه ابتدایی خصوصی با گرایش اسلامی داشته است.

محلی که رهبران اسلامی شهر برای این مدرسه درنظر گرفته‌اند ساختمان کلیسایی است که اکنون دیگر متروک شده است، اما قوانین محلی تأکید می‌کنند که کلاسهای مدارس ابتدایی و مهدکودک باید در یا یک خروجی اضطراری داشته باشند.

جرجیس گفت: ما این زمین را خریداری کرده و ساختمان آن را به مدرسه اسلامی تغییر می‌دهیم تاشرایط لازم را به عنوان مدرسه داشته باشد.

نقش مسلمانان در ارتقای هماهنگی اجتماعی انکارناپذیر است

نخست وزیر سنگاپور اظهار داشت که مسلمانان این کشور تلاش بسیاری برای تقویت هماهنگی و ادغام اجتماعی در این کشور انجام داده اند.

لی هسین لونگ نخست وزیر سنگاپور با تأکید بر نقش مسلمانان در هماهنگی اجتماعی این کشور گفت: ما رهبران جامعه اسلامی را به ادامه این فعالیتهای مثبت ترغیب می کنیم.

اظهارات لی یک روز پس از اظهارات وزیر امور اسلامی سنگاپور مبنی بر سکولار بودن این کشور و احترام آن به مسلمانان برای انجام آداب خود به منظور حفظ هویت ملی سنگاپور ایراد شد.

براساس اظهارات نخست وزیر سنگاپور اگر جامعه این کشور با 50 سال پیش مقایسه شود مشخص می شود که هنجارهای اجتماعی و دینی، شیوه پوشش افراد و حساسیت نسبت به التزامات دینی، رسوم و رعایت تمام موارد تغییر کرده است.

وی افزود: مسلمانان سنگاپور نسبت به حفظ هویت دینی و از طرفی هویت ملی خود هوشیار بوده و تلاش کرده اند پلی میان جامعه دینی خود و سایر جوامع این کشور برقرار کنند، آنها همچنین تلاشهای ویژه ای برای ادغام با سایر جوامع انجام داده اند.

لی هسین لونگ تأکید کرد که زنان مسلمان این کشور محجبه هستند اما در فعالیتها حضوری فعال دارند و از صحنه های اجتماعی و سیاسی عقب نمانده اند. مسلمانان در این کشور غذای حلال استفاده می کنند و حضور آنها در بسیاری از رستورانها و سایر اماکن عمومی ملموس است و خود را منزوی نمی کنند.

اظهارات نخست وزیر سنگاپور در واکنش به انتشار کتابی از سوی یکی از وزاری کابینه صورت گرفت که ظاهراً رویکرد چندان مثبتی نسبت به اسلام و مسلمانان سنگاپور نداشته است، از این رو هسین لونگ تأکید کرده است که وی تنها دیدگاه های شخصی خود را منعکس کرده است.

وی همچنین با تأکید بر رویکردهای بین دینی و فعالیتهای بین دینی و اهمیت ارتقای درک میان ادیان گفت: در این کشور روابط راحت و نزدیکی میان رهبران دینی گروه های مختلف وجود دارد. موضوعات نژاد، زبان و دین در سنگاپور از موضوعات حساس است، این حقایقی است که ما به نحوی موفقیت آمیز آنها را مدیریت کرده ایم و این راه را تا پیشرفتهای قابل توجه ادامه می دهیم.

جریمه زنان روبنده‌پوش غیرقانونی است

بدنبال رشد محدودیتهای پوشش زنان مسلمان به ویژه بحث روبنده و برقع در بسیاری از کشورهای اروپایی رئیس دادگاه شهری در حومه بروکسل پایتخت بلژیک حکم داد که جریمه زنان روبنده‌پوش غیرقانونی است.

وینسنت دی ولف شهردار شهر اتربگ در حومه بروکسل مخالفت خود را با رئیس دادگاه شهر اعلام کرد و مدعی شد که این حکم با امینت عمومی منافات دارد و شهرداری تلاش می کند این حکم را به دادگاه تجدید نظر ارائه کند.

بهار گذشته پلیس محلی زن محجبه ای را که در مسیر رفتن به یک مدرسه اسلامی بود که محل آن نزدیک ساختمان شهرداری اتربرگ قرار داشت برای دومین بار جریمه کرد. زن محجبه و روبنده پوش از پرداخت این جریمه امتناع و به دادگاه مراجعه و اقامه دعوی کرد.

شهرداری به طور رسمی با پوشیدن روبنده و برقع از سوی زنان مسلمان در اماکن عمومی مخالفت کرده و مدعی شده که این نوع پوشش با امنیت عمومی منافات دارد.