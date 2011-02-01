116 هزار متر مکعب بند خاکی در گنبد احداث شد

احمد قاضی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افوزد: این بندها شامل، بند خاکی 30 هزار متر مکعبی در خیرخواجه است که برای تکمیل آن یک میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار هزیه شده است.

وی اظهار داشت: همچنین بند خاکی 86 هزار و 700 متر مکعبی ملک علی تپه نیز با اعتبار سه میلیارد و 345 میلیون ریال احداث شد و از این دو طرح در دهه فجر بهره برداری می شود.

مدیرجهادکشاورزی گنبد کاووس گفت: در مجموع همزمان با ایام دهه فجر 12 عنوان پروژه تولیدیف عمرانی در بخش کشاورزی در شهرستان افتتاح و کلنگ زنی می شود.

قاضی اظهار داشت: احداث مرغداری گوشتی شرکت زرین تاج گلستان با ظرفیت 20 هزار قطعه در قره ماخر از جمله طرحهایی است که سال 84 شروع شد و امسال پایان یافت.

وی عنوان کرد: احداث مرغداری کوشیتی شرکت مرغ گلشاد گنبد، دامداری صنعتی شیری گودرزی پور با ظرفیت 100 راس در منطقه قره ماخر از دیگر طرحهاست.

مدیرجهادکشاوری گنبد کاووس یادآورشد: احداث جاده بین مزارع در راستای برنامه ساماندهی اراضی کشاورزی، به طول 9.1 کیلومتر در مناطق پتکه، ایمر محمد قلی آخوند، سازمان اشراقی از دیگر طرحهاست.

وی گفت: احداث باغات متراکم زیتون در سطح 20 هکتار، اجرای طرح آبیاری تحت فشار، تولید پروتئین دامی از سویا از دیگر طرحهایی است که در این ایام اجرا می شود.

شهرستان گنبد کاوس در شرق گلستان واقع شده است.