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۱۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۸:۰۵

غلامزاده:

دامداری‌های سنتی باید از بافت مسکونی روستاهای قم خارج شود

دامداری‌های سنتی باید از بافت مسکونی روستاهای قم خارج شود

قم - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استانداری تغییر کاربری دامداری‌های روستاها به مسکونی را خلاف ضوابط عنوان کرد و خواستار خروج آنها از مناطق مسکونی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، هوشنگ غلامزاده ظهر سه‌شنبه در جلسه کارگروه مسکن و شهرسازی استان که با شرکت مدیران دستگاههای اجرایی در استانداری قم تشکیل شد، طی سخنانی با اشاره به تشکیل سی و یک جلسه کارگروه از ابتدای سال 89 در استان اظهار داشت: روال تشکیل جلسات کارگروه ماهانه است اما با توجه به حجم وسیع تقاضاها برای بازنگری و الحاق اراضی به طرحهای هادی روستایی و تغییر کاربری اراضی مورد نیاز در خارج از محدوده و حریم شهرها و روستاهای استان این کارگروه به طور میانگین ماهانه 3 جلسه تشکیل داده است.

وی ضمن تشکر از مدیران دستگاههای اجرایی و اعضای کمیته فنی این کارگروه افزود: با توجه به رشد جمعیت روستاها و نیاز جوانان بومی به زمین، بررسی و الحاق اراضی به طرحهای هادی روستایی برای کارگروه دارای اولویت است.
وی تأکید کرد: در بازنگری طرح های هادی روستاها به اماکن ورزشی، ایجاد فضای سبز و اماکن فرهنگی توجه ویژه‌ای شده است.

معاون امور عمرانی استاندار در بخش دیگری از سخنان خود تغییر کاربری از مسکونی به دامپروری در بافت مسکونی روستاها را خلاف ضوابط و مقررات اعلام کرد و گفت: سیاست استان خروج دامداری‌های سنتی از بافت مسکونی روستاهاست و در همین راستا تغییر کاربری از دامداری به مسکونی با سهولت انجام می‌شود.

وی افزود: در روستاهایی که قالب بافت دامداری است اصراری بر خروج دام‌ها از روستا وجود ندارد.

در این جلسه بازنگری طرح هادی روستای خورآباد از توابع بخش کهک به تصویب رسید و بازنگری طرح هادی روستاهای دیزیجان و باغ یک از توابع بخش سلفچگان برای بررسی بیشتر و رفع اشکالات به کمیته فنی برگشت داده شد.
 

کد مطلب 1244399

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