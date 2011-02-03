سیل کرمان جان 5 نفر را گرفت / لزوم امداد رسانی به سیل زدگان

محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: وقوع سیل در بخش های مختلف استان تا این لحظه متاسفانه پنج کشته به جا گذاشته که این تلفات ازسیرجان، رودبار و کهنوج گزارش شده است.

وی تصریح کرد: هم اکنون تنها سه روستا در منطقه جازموریان در محاصره سیل قرار دارند و در بقیه مناطق استان مشکل خاصی وجود ندارد.

محمودی یادآورشد: مشکل سیل در رودبار تا حدودی حل شده است در منطقه ریگان هم امروز یک تیم ارزیابی اعزام شدند و مشکل خاصی را گزارش نداده اند جز چند راه روستایی که تا پایان امروز بازگشایی می شوند.

وی خاطرنشان کرد: مردم سیل زده مناطق جنوبی استان اسکان موقت و برخی کمک های امدادی را دریافت کرده اند و این کمک رسانی ها ادامه دارد.

وی ادامه داد: بحث امدادی در حوزه سیل عصر امروز بسته می شود و در کل استان اوضاع آرامی انتظار داریم.

محمودی با اشاره به وقوع طوفان در برخی مناطق استان گفت: متاسفانه وقوع طوفان شن هم مزید برعلت شده و در کنار سیل امدادرسانی در حوزه وقوع طوفان شن در جاده انار به یزد را داشتیم که سه خودرو خسارت دیدند ولی با کمک نیروهای امدادی از محاصره طوفان شن بیرون آمدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گفت: فرمانداری ریگان در گزارشی اعلام کرده اند که شش هزار خانواده در این منطقه از وقوع سیل آسیب دیده اند.