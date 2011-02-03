مردم اتحاد و وحدت کلمه خود را در مقابل دشمن به نمایش بگذارند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، علی اکبر اولیا عصر پنجشنبه ضمن تبریک و گرامیداشت ایام الله دهه فجر اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران به رهبری ابر مردی صالح و بنده ای از بندگان مخلص خداوند و فقیهی برخاسته از حوزه گرانقدر قم و شخصیتی کم نظیر بعد از سالها مجاهدت و روشنگری ومبارزه خستگی ناپذیر در 22 بهمن 57 به پیروزی رسید و اسلام ناب محمدی جایگزین اسلام آمریکایی و تفکرات التقاطی و خرافی شد.

وی خاطرنشان کرد: حکومت دو هزار و 500 ساله شاهنشاهی با قیام مردم و رهبری حضرت امام خمینی (ره) به موزه تاریخ پیوست.

اولیا ادامه داد: این انقلاب به فرموده مقام معظم رهبری بی نام خمینی (ره) در هیچ جای جهان شناخته شده نیست و اینک در این عصر و زمان نیز مظلومان و مسلمانان ستمدیده در جای جای عالم با فریاد الله اکبر بر علیه حاکمان ظلم و جور قد برافراشته و حکومت دینی مبتنی بر اراده و خواست مردم را طلب می کنند.

وی با تبریک ایام الله باشکوه و افتخار آفرین دهه فجر و سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از همه مردم متدین ایران اسلامی به ویژه شهرستانهای یزد و صدوق خواست؛ ضمن تکریم و برگزاری شکوهمند مراسم این دهه، در راهپیمایی سراسری بیست و دوم بهمن فعالانه شرکت کنند و انسجام و وحدت کلمه خود را در مقابل جبهه متحد استکبار جهانی و ایادی آنان نشان دهند و با آرمانها ی والای امام راحل و رهبر معظم انقلاب و شهدای بزرگوار تجدید میثاق کنند.