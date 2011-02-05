یک میلیارد ریال سود سهام عدالت به کارمندان پرداخت می شود

سید مصطفی شاداب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از بیست وپنجم دی ماه سال جاری پرداخت سود سهام عدالت دو هزار و 884 نفر از کارمندان دولت به ازای هر نفر 400 هزار ریال که در سال 87 برگه سهام گرفته اند در مجموع به مبلغ یک میلیارد و 153 میلیون و 600 هزار ریال در شهرستان صومعه سرا در حال انجام است.

وی با بیان اینکه اعضای ستاد نماز جمعه، طلاب حوزههای علمیه، قالیبافان، زندانیان آزاد شده، فعالان قرآنی، زنان سرپرست خانوار، بیماران خاص، خبرنگاران و روزنامه نگاران، دست اندرکاران سهام عدالت و خادمان مساجد و بقعه های متبرکه در مجموع به تعداد 454 نفر برگه عدالت دریافت کرده اند، خاطرنشان کرد: تاکنون از کل جمعیت صومعه سرا 115 هزار و 848 نفر برگه سهام عدالت به ارزش 37 میلیارد و 83 میلیون ریال سود سهام پرداخت شده است.

مدیرعامل شرکت تعاونی سهام عدالت صومعه سرا گفت: از سال 85 مددجویان کمیته امداد، بهزیستی و ایثارگران فاقد شغل اولین دهک واجد شریط دریافت سهام بودند که تاکنون33 هزارو 125 نفر در شهرستان صومعه سرا برگه سهام عدالت دریافت کرده اند که در مرحله نخست به ازای هر نفر 400 هزار ریال در مرحله دوم به ازای هرنفر 800 هزار ریال سود سهام عدالت به ارزش 14 میلیارد و 438 میلیون و 200هزار ریال دریافت کرده اند.

وی با اشاره به دهکهای دوم فاقد شغل شهرستان صومعه سرا خاطر نشان کرد: در دهک دوم به 70 هزار و 576 نفر برگ سهام عدالت اعطاء شده که در یک مرحله به ازای هر نفر 800 هزار ریال که در مجموع 17 میلیارد و 600 میلیون ریال است.

شاداب یادآورشد: فرهنگیان اولین گروه از کارمندان دولت در دهک سوم هستند که به تعداد شش هزار نفر، دو میلیارد و 360 میلیون ریال سود سهام به ازای هر نفر 400 هزار ریال در سال گذشته پرداخت شده است، همچنین بازنشستگان لشکری و کشوری تامین اجتماعی به تعداد دو هزار و 821 نفر در مجموع یک میلیارد و 531 میلیون و 480 هزار ریال در سال گذشته سود سهام عدالت دریافت کرده اند.

مدیرعامل شرکت تعاونی سهام عدالت صومعه سرا در ادامه با اشاره به قانون هدفمندی یارانه ها گفت: سهام عدالت و هدفمندی یارانه ها دو مقوله کاملا جدا هستند و بر خلاف آنچه گفته می شود هدفمندی یارانه ها هیچ تاثیری برعدم پرداخت سود سهام عدالت ندارد و سهام عدالت صومعه سرا برای همکاری با دستگاههای دولتی شهرستان درصورت برون سپاری واحدهای عملیاتی خود به بخش خصوصی در راستای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی اعلام آمادگی می کند.