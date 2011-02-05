به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی در حاشیه اولین کنگره اخلاق در پرستاری مبتنی بر مبانی اسلام که در محل همایش های رازی تهران برگزار شد، در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که اجلاس بعدی مجلس خبرگان رهبری چه زمانی و با چه دستور کاری برگزار خواهد شد، گفت: هفته سوم اسفند ماه اجلاس خبرگان را خواهیم داشت.

وی در رابطه با دستور کار این اجلاس نیز گفت: انتخاب هیئت رئیسه و اعضای کمیسیون های مختلف مجلس خبرگان رهبری در این اجلاس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتنی است آیت الله سید احمد خاتمی در خلال برگزاری این کنگره نیز به ایراد سخنرانی در رابطه با ابعاد اخلاقی پرستاری مبتنی بر مبانی اسلام پرداخت.

وی در این سخنان بر داشتن تقوا و انگیزه معنوی در کار پرستاری تاکید کرد.