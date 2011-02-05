به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام فدراسیون جهانی تنیس روی میز (ITTF) در رنکینگ رده سنی زیر 15 سال که 211 بازیکن در آن حضور دارند، سروش امیری‌نیا به واسطه قهرمانی در مسابقات انفرادی اربیل عراق و کسب 164 امتیاز 55 پله صعود کرد و از رده 115 به مکان 60 بازیکنان نوجوان جهان صعود کرد.

در این بخش حامد باشت‌باوی دیگر ملی‎پوش کشورمان که صاحب مدال نقره رقابت‎های انفرادی مسابقات پروتور جهانی عراق شد با وجود کسب 11 امتیاز از رده 63 به 68 سقوط کرد. همچنین مهدی نجفی برای نخستین‎بار وارد رنکینگ جهانی شد و در رده 140 قرار دارد.

در رده سنی جوانان علیرضا ملا رجبی که پیش از این در رده 217 قرار داشت با 50 پله صعود در رده 167 جهان ایستاد. ملارجبی 75 امتیاز نیز به امتیازات خود اضافه کرد و جمع آن را به 1063 امتیاز رساند. محمد امین حنطه دیگر ملی‌پوش کشورمان با قهرمانی در مسابقات انفرادی جوانان در اربیل موفق شد با 94 پله صعود در مکان 169 بایستد.

پوریا عمرانی نیز با 28 پله صعود در جایگاه 259 دنیا قرار گرفت. عمرانی با کسب 41 امتیاز جمع امتیازات خود را به 944 افزایش داد. در رنکینگ جوانان 724 بازیکن از کشورهای مختلف جهان حضور دارند.

در رده‎بندی جوانان دختر زهرا نیاقی ها به دلیل صعود تا مرحله یک چهارم نهایی مسابقات پروتور جهانی عراق برای نخستین‌بار وارد رنکینگ جهانی شد و در رده 555 قرار گرفت. در این بخش 639 ورزشکار حضور دارند.