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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۴۵

بزرگ‌نیا و پوراحمد به جمع همیاران صنفی خانه سینما پیوستند

محمد بزرگ‌نیا و کیومرث پوراحمد به جمع همیاران صنفی خانه سینما پیوستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث پوراحمد ضمن اهدا کمک مالی خود به خانه سینما، طی  نامه‌ای خطاب به مدیر عامل خانه سینما نوشت: سابقه فیلمسازی بهرام بیضایی، تقوایی، مهرجویی و مسعود کیمیایی به نیم قرن نزدیک می‌شود. نسل ما  کم کَمَک سابقه‌مان چهل ساله می‌شود... اما... اما کدام مدیر را سراغ دارید که بیش از ده سال پشت یک میز و در یک سمت مانده باشد؟ ما فیلمسازان می‌مانیم . چه ارشاد و مدیرانش بخواهند و چه نخواهند... ما می‌مانیم و تا ما هستیم خانه ما ، خانه سینما می‌ماند و خواهد ماند.

استقبال سینماگران در حمایت مالی از جامعه اصناف سینمای ایران حتی پس از پایان مدت اعلام شده برای کمک در هفته همیاری صنفی، بیانگر شور و اشتیاق زاید الوصف اعضا و اصناف سینمایی به ادامه مسیر مستقل این نهاد صنفی و شرکت فعال در این حرکت پر شور و جمعی است.

در اولین روز از هفته جدید بسیاری از صنوف سینمایی علاوه بر کمک‌های انفرادی اعضای خود به صورت حقوقی و از طریق صندوق‌های مالی صنف خود به کمک خانه سینما شتافتند که از جمله آنها می‌توان به شورای عالی تهیه‌کنندگان، انجمن بازیگران و بدلکاران، انجمن منشیان صحنه، انجمن طراحان فیلم، کانون برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردان، انجمن آهنگسازان سینمای ایران و ... اشاره کرد.

اعضای کارگروه طراحی و توسعه منابع مالی خانه سینما، در ادامه این حرکت صنفی به منظور دریافت کمک‌های مالی اعضای جامعه اصناف سینمایی در سینمای نمایش دهنده فیلم‌های جشنواره فجر متعلق خانه سینما ( صحرا) حضور دارد.

کد مطلب 1246186

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