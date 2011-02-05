به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث پوراحمد ضمن اهدا کمک مالی خود به خانه سینما، طی نامهای خطاب به مدیر عامل خانه سینما نوشت: سابقه فیلمسازی بهرام بیضایی، تقوایی، مهرجویی و مسعود کیمیایی به نیم قرن نزدیک میشود. نسل ما کم کَمَک سابقهمان چهل ساله میشود... اما... اما کدام مدیر را سراغ دارید که بیش از ده سال پشت یک میز و در یک سمت مانده باشد؟ ما فیلمسازان میمانیم . چه ارشاد و مدیرانش بخواهند و چه نخواهند... ما میمانیم و تا ما هستیم خانه ما ، خانه سینما میماند و خواهد ماند.
استقبال سینماگران در حمایت مالی از جامعه اصناف سینمای ایران حتی پس از پایان مدت اعلام شده برای کمک در هفته همیاری صنفی، بیانگر شور و اشتیاق زاید الوصف اعضا و اصناف سینمایی به ادامه مسیر مستقل این نهاد صنفی و شرکت فعال در این حرکت پر شور و جمعی است.
در اولین روز از هفته جدید بسیاری از صنوف سینمایی علاوه بر کمکهای انفرادی اعضای خود به صورت حقوقی و از طریق صندوقهای مالی صنف خود به کمک خانه سینما شتافتند که از جمله آنها میتوان به شورای عالی تهیهکنندگان، انجمن بازیگران و بدلکاران، انجمن منشیان صحنه، انجمن طراحان فیلم، کانون برنامهریزان و دستیاران کارگردان، انجمن آهنگسازان سینمای ایران و ... اشاره کرد.
اعضای کارگروه طراحی و توسعه منابع مالی خانه سینما، در ادامه این حرکت صنفی به منظور دریافت کمکهای مالی اعضای جامعه اصناف سینمایی در سینمای نمایش دهنده فیلمهای جشنواره فجر متعلق خانه سینما ( صحرا) حضور دارد.
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