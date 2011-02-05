به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجتماع عظیم مردم مومن و انقلابی تهران در نماز جمعه تهران، دهه فجر و 22 بهمن امسال را دارای شور و حال متفاوتی خواندند و با تشریح تغییرات عمیق و اساسی ناشی از پیروزی انقلاب تاکید کردند: این تغییرات عمیق به برکت ایستادگی ملت در تمام سی و دو سال اخیر ادامه یافته و مردم ایران اکنون پس از سالها مجاهدت، انعکاس فریاد مظلومانه ولی قدرتمندانه خود را در حوادث اخیر شمال افریقا و به ویژه در بیداری اسلامی مردم مصر و تونس مشاهده می کنند.

رهبر انقلاب اسلامی در خطبه اول نماز که با حضور بسیار گسترده مردم تهران در دانشگاه تهران و خیابانهای اطراف برگزار شد با تحلیل شرایط قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تأثیر پیروزی انقلاب اسلامی در معادلات سیاسی جهان، خاطرنشان کردند: زورگویان و مستکبران جهان برای حفظ و گسترش منافع خود در منطقه بسیار مهم و استراتژیک خاورمیانه، نقشه دقیقی را طراحی کرده بودند که سالها نیز با موفقیت آن را اجرا کردند اما پیروزی انقلاب اسلامی تمامی معادلات آنها را بهم ریخت.

حضرت آیت الله خامنه ای در تشریح مختصات نقشه دنیای استکبار برای منطقه خاورمیانه تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی افزودند: وجود کشورهای ضعیف و دشمن یکدیگر، دارای حکامی دست نشانده و مطیع غرب، از لحاظ اقتصادی مصرف کننده، از لحاظ علمی عقب مانده، در عرصه فرهنگی مقلد غرب، از نظر نظامی ضعیف - از لحاظ اخلاقی، فاسد و منحط و از لحاظ مذهبی کاملاً سطحی و درحد فردی یا تشریفاتی، مختصاتی بود که استکبار برای کشورهای منطقه خاورمیانه تعریف کرده بود.

ایشان انفجار عظیم انقلاب اسلامی و ظهور امام خمینی را به عنوان عالمی برجسته، حکیم، فقیه، مجاهد، شجاع، خطرپذیر و دارای نفوذ کلمه، برهم زننده استراتژی غرب در منطقه بسیار مهم خاورمیانه دانستند و تاکید کردند: تربیت و ظهور و حضور این مرد بزرگ، حقیقتا کار خدا بود.

رهبر انقلاب بیداری - آمادگی و حمایت بی دریغ ملت ایران از امام را زمینه ساز پیروزی انقلاب خواندند و افزودند: در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی، امام و ملت همچون کوه استوار ایستادند و جبهه دشمنان هر کاری کرد نتوانست این انقلاب بزرگ اسلامی را دچار شکست یا انحراف کند.

ایشان با یادآوری اقدامات و طرحهای دشمنان برای شکست انقلاب، به ایجاد درگیریهای خیابانی، جنگهای قومی- کودتا - تحمیل جنگ هشت ساله - تحریم اقتصادی و جنگ روانی بیوقفه در تمامی 32 سال اخیر اشاره کردند و افزودند: دشمن در تمامی این اقدامات سه هدف عمده را دنبال کرده است.

رهبر انقلاب اسلامی سقوط انقلاب و براندازی نظام جمهوری اسلامی را مهمترین هدف جبهه دشمنان در 32 سال اخیر خواندند و افزودند: هدف دوم امریکا در صورت ناکامی در براندازی نظام، استحاله انقلاب بود یعنی صورت و ظاهر انقلاب باقی بماند اما باطن و روح آن از بین برود.

ایشان فتنه سال 88 را آخرین نمایشنامه دشمنان برای استحاله انقلاب خواندند و خاطر نشان کردند: در آن فتنه، طراح و نقشه کش و مدیر در بیرون از مرزها بوده و هست و عده ای بخاطر حب به نفس و حب به مقام اسیر توطئه آنها شدند و دانسته یا ندانسته با آنها همکاری کردند.

رهبر انقلاب در تشریح هدف سوم جبهه سلطه افزودند: آنها تصمیم گرفته بودند اگر با وجود همه تلاشهای آنها، نظام اسلامی باقی ماند عناصر ضعیف النفس را که می توان در آنها نفوذ کرد طرفهای اصلی خود در مسائل کشور قرار دهند و نظامی بوجود آورند که ضعیف و مطیع باشد و در مقابل آمریکا نایستد.

ایشان مردم بیدار ایران، برخورداری کشور از نخبگان خوب و مسئولان خوب را باعث ناکامی دشمنان در همه اهداف خود خواندند و افزودند: انقلاب به علت عمق و ماهیت خود تغییراتی بسیار اساسی در کشور بوجود آورده است و امام و ملت پایه ها را به گونه ای محکم گذاشته اند که این حرکت عظیم ادامه یافته و خواهد یافت.

حضرت آیت الله خامنه ای در تبیین تغییرات عمیق و اساسی که در ایران پس از پیروزی انقلاب اتفاق افتاده، به اسلام ستیزی عمیق رژیم پهلوی اشاره کردند و افزدند: انقلاب، این سیاست را 180 درجه تغییر و اسلام را محور اداره کشور و مدیریت جامعه قرار داد.

تغییر وابستگی شدید حکومت پهلوی به امریکا و انگلیس و تبدیل ایران به نمود کامل استقلال سیاسی در جهان، دومین موردی بود که حضرت آیت الله خامنه ای در تبیین پیامدهای ناشی از پیروزی انقلاب اسلامی به آن اشاره کردند.

رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: این استقلال و عزت سیاسی بیشترین جذابیت را برای ملتها دارد و بخش مهمی از احساس احترام ملتها نسبت به انقلاب اسلامی به همین مسئله مهم برمی گردد.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به سلطنتی بودن حکومت و نقش نداشتن مردم در حکومت پهلوی افزودند: بعد از انقلاب، مبنای حکومت، مردم سالاری دینی شد و برخلاف دوران قبل از انقلاب که حکومت وراثتی بود، خواست مردم درحکومت تعیین کننده شد.

ایشان با یادآوری حاکمیت دیکتاتوری امنیتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، خاطر نشان کردند: انقلاب اسلامی فضای نقد، اصلاح و تذکر و حتی فضای مخالفت و اعتراض را برای مردم باز کرد و این روند در 32 سال گذشته همواره ادامه داشته است.

حضرت آیت الله خامنه ای خودباوری علمی و اعتماد به نفس ملی را از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی برشمردند و تأکید کردند: پیش از پیروزی انقلاب، کشور از لحاظ علم و فناوری کاملاً متکی به غرب بود اما اکنون کشور ضمن پیشرفتهای خیره کننده علمی و فناوری - دارای دانشمندان جوان برجسته و بزرگی در رشته های مختلف است که در سطح جهان کم نظیرند.

ایشان تأثیرگذاری ایران در مسائل منطقه و جهان را از دیگر پیامدهای پیروزی انقلاب اسلامی دانستند و خاطر نشان کردند: اکنون عزت و عظمت ملت ایران و تأثیرگذاری آن در مسائل جهانی و منطقه ای، دشمنان را مبهوت کرده و آنها دائماً از نفوذ ایران می گویند.

رهبر انقلاب اسلامی، خروج از تقلید محض در عرصه فرهنگی و طراحی موضوع تهاجم فرهنگی از جانب دشمنان را از دیگر تأثیرات ناشی از انقلاب اسلامی بیان کردند و افزودند: کشور با چنین ویژگیها و مبانی می تواند پایه گذار تمدن جدیدی در جهان باشد.

ایشان با یادآوری سخنان یک مقام غربی درباره توانایی الگو شدن «قانون اساسی مردمی و پیشرفته جمهوری اسلامی» و نیز جذابیت کارنامه موفقیتهای علمی سیاسی، اقتصادی و نظامی جمهوری اسلامی برای ملتهای جهان افزودند: با وجود کارشکنی های دشمنان ملت، این اتفاق هم اکنون روی داده است و ملت ایران در ابعاد مختلف به الگوی ملتها تبدیل شده است.

ایشان برخی اشتباهات غرب را در الگو شدن ملت ایران و جمهوری اسلامی موثر دانستند و افزودند: پافشاری آنها بر تضییع حقوق هسته ای ملت ایران باعث پایداری بیشتر ملت و مسئولان نظام شد و همه جهانیان فهمیدند ایران در مسئله هسته ای به پیشرفتهای غیرقابل انتظاری دست یافته و هیچ فشاری نمی تواند ملت ایران را وادار به عقب نشینی کند.

ایشان تلاش غرب برای تحریم فروش بنزین به ایران را از دیگر مسائلی دانستند که باعث شد مسئولان کشور، جدی تر به فکر خودکفایی در تولید بنزین بیفتند.

رهبر انقلاب اسلامی در همین زمینه افزودند: براساس گزارش مسئولان، کشور از 22 بهمن امسال به طور کامل از واردات بنزین بی نیاز می شود و حتی قادر است بنزین صادر کند.

رهبر انقلاب اسلامی اشتباهات غرب در بحث تحریم نظامی و ایجاد جریان موازی و افراطی اسلامی در همسایگی ایران را از دیگر مسائلی دانستند که در نهایت باعث تقویت ایران شد.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: در فتنه 88 نیز آنها به قدری جنجال و هیاهو کردند که ملت به صحنه آمد و حماسه عظیم 9 دی را آفرید.

ایشان در ادامه خطبه اول خاطرنشان کردند: یک انقلاب اگر بخواهد بر دیگران تأثیر بگذارد باید خصوصیات ویژه ای داشته باشد که مهمترین آنها استقامت و ایستادگی است.

رهبر انقلاب اسلامی، در تبیین استقامت ملت و نظام اسلامی بر سرمبانی و ویژگیهای انقلاب افزودند: از همان آغاز انقلاب، امام و ملت بر اسلامی بودن آن تأکید کردند اما عده ای در جهان هیاهو کردند که اسلامی بودن با دمکراسی نمی سازد که البته امام و مردم بی توجه به این جنجالها ایستادند وفریاد زدند انقلاب ما اسلامی است و اسلامی خواهد ماند.

ایشان با اشاره به استمرار فضای اسلامی جامعه خاطر نشان کردند: اگر فضای اسلامی در جامعه امروز از دوران انقلاب بیشتر نباشد حداقل مانند آن دوران است بگونه ای که جوانان خوب امروز، در این زمینه حتی از برخی افراد دوران انقلاب جلوتر هستند.

ایشان به تلاش ناکام برخی ها در 32 سال اخیر برای دور کردن جامعه از فضای اسلامی اشاره کردند و تأکید کردند: ملت و مسئولان پای اسلام ایستاده اند و می ایستند.

رهبر انقلاب اسلامی، ایستادگی بر سر مردم سالاری را از دیگر نمونه های استمرار مبانی و ویژگیهای انقلاب خواندند و افزودند: امام از اولین روز پیروزی تأکید می کردند مردم باید نظر دهند و این ویژگی تا امروز در همه مسائل و انتخابات استمرار یافته است.

ایشان به برگزاری بیش از 30 انتخابات در 32 سال اخیر اشاره کردند و افزودند: حتی در دوران جنگ و زیر بمباران ها و موشکباران های دشمن – انتخابات یک روز هم به تأخیر نیفتاد و این معنای حقیقی ایستادگی بر سر مردم سالاری است.

حضرت آیت الله خامنه ای به روی کار آمدن گرایشهای مختلف سیاسی در چند انتخابات اخیر ریاست جمهوری اشاره کردند و در تشریح عمق تأثیرگذاری رأی ملت افزودند: از انتخاب مجلس خبرگان که رهبری را عزل و نصب می کند تا ریاست جمهوری، مجلس، شوراها و دیگر مسائل، همه چیز به رأی مردم در انتخابات متکی است.

ایستادگی بر سر آرمان عدالت اجتماعی از دیگر نکاتی بود که رهبر انقلاب به آن پرداختند. ایشان استقرار عدالت اجتماعی را مهم تر و سخت تر از هر کار دیگری دانستند و خاطر نشان کردند: آنچه در کشور وجود دارد با عدالتی که اسلام از ما خواسته فاصله زیادی دارد اما مهم این است که حرکت به سمت عدالت اجتماعی همچنان ادامه داشته و قوی تر نیز شده است.

حضرت آیت الله خامنه ای، توزیع مناسب امکانات زندگی و فرصتها در سراسر کشور، سفرهای استانی مسئولان، سهام عدالت، مسکن روستایی و هدفمند کردن یارانه ها را از نمونه های مختلف تلاش نظام برای استقرار عدالت اجتماعی برشمردند و خاطرنشان کردند: اگر کار مهم و اساسی هدفمند کردن یارانه ها با همت مسئولان و مردم به خوبی و درستی انجام شود روند استقرار عدالت اجتماعی شتاب بیشتری می گیرد.

رهبر انقلاب اسلامی همچنین افزودند: زندگی ما و دیگر مسئولان باید مانند ضعیف ترین اقشار جامعه باشد که نیست اما زندگی مسئولان غالباً مانند طبقه متوسط است که این هم خیلی با ارزش است.

حضرت آیت الله خامنه ای، ظلم ستیزی و تسلیم نشدن در مقابل زورگویان جهانی را از دیگر ویژگیهایی دانستند که انقلاب اسلامی در ایران بوجود آورده و در 32 سال اخیر به همت مردم و مسئولان ادامه یافته است.

ایشان تلاش برخی در اوایل انقلاب و سه دهه اخیر را برای تضعیف آرمان ظلم ستیزی مورد اشاره قرار دادند و افزودند: آنها می خواستند ابتدا روابط با آمریکا را با فراموش شدن شعارهای انقلاب عادی کنند سپس به تدریج کشور را تابع سیاستهای آمریکا سازند.

رهبر انقلاب اسلامی ثبات و استقامت 32 ساله ملت و جمهوری اسلامی را موجب عظمت ایران در چشم ملتها خواندند و افزودند: این کار پر زحمت، برکت و رحمت الهی را به دنبال آورده و نتایج بزرگ آن به تدریج آشکار شده و ملت ایران را هم اکنون به الگویی جذاب برای دیگر ملتها تبدیل کرده است.

ایشان در جمع بندی خطبه اول نماز تأکید کردند: مسائل و واقعیات یاد شده نشان می دهد که دهه فجر امسال مهم، حساس و پر شورتر است و ان شاءالله راهپیمایی 22 بهمن ملت، بر همه افتخارات 32 سال اخیر خواهد افزود.

حضرت آیت الله خامنه ای در خطبه دوم نماز جمعه، حوادث اخیر شمال آفریقا بویژه تحولات تونس و مصر را بسیار مهم و زلزله ای واقعی خواندند و افزودند: اگر ملت مصر به کمک خداوند متعال بتواند حرکت خود را به پیش ببرد، برای آمریکا و رژیم صهیونیستی شکست غیر قابل جبرانی در منطقه، رقم خواهد خورد.

ایشان با اشاره به نگرانی فزاینده رژیم صهیونیستی از تحولات مصر خاطرنشان کردند: صهیونیست ها بهتر از همه می دانند که اگر مصر از هم پیمانی آنها خارج شود، چه اتفاق عظیمی در منطقه رخ خواهد داد که نتیجه آن تحقق پیش بینی‌های امام بزرگوار خواهد بود.

رهبر انقلاب اسلامی در تحلیل علت تحولات اخیر در تونس و مصر به تحلیل های انحرافی غربیها اشاره کردند و افزودند: در تحلیل های جهانی تلاش بر این است که عامل اصلی قیام مردم در تونس و مصر فقط مسائل اقتصادی معرفی شود در حالیکه عامل اصلی احساس تحقیری است که به دلیل عملکرد حاکمان تونس و مصر در میان مردم بوجود آمده است.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به عملکرد بن علی در طول حاکمیت خود در تونس خاطرنشان کردند: بن علی فردی کاملاً وابسته به آمریکا بود و حتی برخی گزارشها نشان می دهد که وی وابسته به سازمان جاسوسی آمریکا بوده است.

ایشان افزودند: برای یک ملت بسیار سخت است که حاکم آنها نوکر رسمی دستگاههای آمریکایی باشد و همین واقعیت یکی از دلایل قیام مردم تونس است.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به سیاستهای ضد دین بن علی در تونس از جمله ممنوعیت انجام دادن شعائر دینی و حجاب در اماکن عمومی، تاکید کردند: یکی از انگیزه های اصلی مردم تونس در قیام خود، انگیزه های اسلام خواهی است که تحلیل گران غربی تلاش دارند این موضوع را کتمان کنند.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: اکنون در تونس یک تغییر سطحی بوجود آمده است و مردم تونس باید با هوشیاری، مصالح خود را تشخیص دهند و فریب دشمن را نخورند.

ایشان در ادامه خطبه دوم نماز با اشاره به تحولات فوق العاده مهم مصر- به سابقه تاریخی، فرهنگی، سیاسی و دینی این کشور اشاره کردند و افزودند: مصر اولین کشور اسلامی بود که با فرهنگ غربی در قرن هجدهم آشنا شد و اولین کشور اسلامی هم بود که در مقابل این فرهنگ ایستاد.

حضرت آیت الله خامنه ای از مصر بعنوان پایگاهی برای حضور اسلام خواهان و اندیشمندان اسلامی در طول تاریخ یاد و خاطرنشان کردند: سرزمین مصر یادآور اسلام خواه شجاع و بزرگ، سید جمال الدین اسد آبادی و شاگردان او از جمله محمد عبده است.

ایشان در تشریح جایگاه فکری و سیاسی مصر به حرکتهای استقلال خواهانه و آزادیخواهانه در مصر و در جنگ ارتش مصر با ارتش رژیم صهیونیستی، اشاره کردند و افزودند: کشور مصر با چنین جایگاه و سابقه رفیع تاریخی، سی سال در دست فردی بود که نه فقط آزادیخواه و ضدصهیونیست نبود بلکه دشمن آزادیخواهی و همکار و نوکر صهیونیستها بود.

رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: در دوران حکومت نامبارک - وضعیت مصر آنچنان شد که از جایگاه کشوری الهام بخش برای دنیای عرب و اسلام، به کشوری همکار صهیونیستها و دشمن فلسطینی ها تنزل یافت.

حضرت آیت الله خامنه ای در همین خصوص به عملکرد حسنی مبارک در جنگ 22 روزه رژیم صهیونیستی بر ضد مردم غزه و محاصره این مردم مظلوم اشاره کردند و افزودند: این عملکرد - مردم مصر را به ستوه آورد زیرا نظام مصر به یک رژیم طرفدار اسرائیل و دنباله رو محض آمریکا تبدیل شده بود و مردم کاملاً احساس تحقیر می کردند.

ایشان با اشاره به سابقه اسلام خواهی مردم مصر، یکی از عوامل اصلی نهضت مردم مصر را انگیزه های دینی برشمردند و تأکید کردند: مردم مصر حرکتهای خود را از نمازهای جمعه و مساجد شروع می کنند و شعارهای دینی به ویژه شعار الله اکبر سر می دهند و قویترین جریان مبارز در مصر نیز، جریان اسلامی است.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: غربیها بشدت نگران آشکار شدن انگیزه اسلام خواهی قیام مردم مصر در میان ملتهای منطقه هستند بنابراین تلاش می کنند علت حرکت مردم را فقط عامل اقتصادی نشان دهند.

حضرت آیت الله خامنه ای در همین زمینه تأکید کردند: همین عامل اقتصادی که بی تأثیر هم نیست نتیجه وابستگی و نوکری مبارک به آمریکا است که باعث شده اقتصاد مصر شکوفا نشود و وضع بجایی برسد که صدها هزار نفر از مردم قاهره به دلیل فقر، در قبرستانها زندگی کنند.

ایشان افزودند: امریکاییها به نوکری همچون مبارک، حتی پاداش اقتصادی هم ندادند و امروز هم به او پاداش نخواهند داد و هر ساعتی که حاکم مصر فرار کند قطعاً اولین دروازه ای که به روی او بسته خواهد شد دروازه امریکا خواهد بود همانطور که به روی بن علی و محمد رضا پهلوی بسته شد.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: این قضایا درس عبرتی است برای کسانی که دلشان برای دوستی با آمریکا می تپد. این افراد باید ببینند که امریکاییها به نوکران خود چگونه پشت می کنند.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به دستپاچگی آمریکا و رژیم صهیونیستی در قبال قیام مردم مصر افزودند: آنها اکنون بدنبال راه خروج از این شرایط هستند و فریبکاری را آغاز کرده اند که البته موفقیت یا عدم موفقیت سناریوهای آمریکا و غرب به عملکرد و تصمیم مردم مصر بستگی دارد.

ایشان درپایان خطبه ها سخنانی را به زبان عربی خطاب به مردم منطقه بیان کردند.

رهبر انقلاب اسلامی در این سخنان اوضاع کنونی مصر را جنگ اراده ها میان مردم مصر و دشمنان آنان خواندند و افزودند: در این جنگ، هر طرف که اراده قویتری داشته باشد پیروز خواهد بود.

رهبر انقلاب اسلامی در تبیین اقدامات امریکا و رژیم صهیونیستی برای غلبه برتحولات کنونی مصر و به شکست کشیدن قیام مردم این کشور خاطرنشان کردند: آنها در تلاش هستند تا مردم را از محقق شدن اهدافشان مأیوس کنند اما مردم مصر باید با تکیه بر خداوند، لحظه ای در وعده الهی مبنی بر یاری آنان، تردید نکنند.

حضرت آیت الله خامنه ای سلاح مهم مردم مصر در مقابله دشمنان را اتحاد و انسجام خواندند و تأکید کردند: مردم مصر باید مراقب نیرنگ ها و خدعه های دشمنان برای ایجاد تفرقه باشند و با تکیه بر جوانان غیور خود و توکل بر خداوند - ثابت قدم و استوار به قیام خود ادامه دهند.

ایشان مردم مصر را به هوشیاری در قبال توصیه ها و سناریوهای سیاسی امریکا و غرب فراخواندند و خاطرنشان کردند: امریکایی ها که تا چند روز پیش حامی مبارک بودند اکنون که از او مأیوس شده اند در تلاشند تا خود را هم نوا با مردم مصر نشان دهند تا بتوانند فرد مورد نظر خود را بر سرکار بیاورند.

رهبر انقلاب اسلامی نقش علمای دینی مصر بویژه علمای الازهر را در شرایط کنونی بسیار حساس خواندند و تأکید کردند: علمای دینی مصر باید نقش تاریخی خود را در قیام مردم ایفا کنند.

ایشان همچنین با اشاره به سابقه ارتش مصر در دو جنگ با ارتش رژیم صهیونیستی افزودند: ارتش مصر، نقش تاریخی خود را در تحولات جاری ایفا کند و با مردم همراه شود.

