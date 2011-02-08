دهکده ورزشهای آبی گلستان در دفتر وعده ها

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سالها ساخت دهکده المپیک ورزشهای آبی و ساحلی در غرب گلستان مطرح است که تاکنون رنگ عملیاتی بخود نگرفته است.

از بین مناطق گلستان، شهرستان بندرگز دارای توانمندیها و پتاسیلهای گردشگری بالایی است و بهره مندی از دریا، موجب شد تا بحث ساخت دهکده المپیک ورزشهای آبی و ساحلی در این شهرستان تقویت شود.

بندرگز با حدود 90 هزار نفر جمعیت در کرانه دریای خزر و در غرب استان گلستان واقع شده است.

فرماندار شهرستان بندرگز در این زمینه گفت: دهکده المپیک ورزشهای آبی و ساحلی در حاشیه دریای خزر در این شهرستان احداث می شود.

علیرضا عسگری افزود: زمین مورد نیاز اجرای این طرح تهیه شد و به تربیت بدنی استان برای اجرا واگذار شده است.

وی اظهار داشت: با ساخت این طرح مهم، علاوه بر توسعه ورزشهای آبی و ساحلی، در ایجاد اشتغال در شهرستان حائز اهمیت است.

وی ایجاد اشتغال را از جمله دغه غه های مسئولان استان و شهرستان برشمرد و گفت: با ساخت دهکده المپیک بخشی از این دغدغه در محیط شهرستانی رفع می شود.

عسگری به قرارداد با بخش خصوصی و سرمایه گذار حوزه صنعت اشاره کرد و گفت: براساس این قرارداد، بحث ذوب آهن و کارخانه آن در شهرک صنعتی منطقه احداث می شود.



رفع مشکلات زیست محیطی مجموعه گردشگری بندرگز

فرماندار بندرگز به طرح مجموعه گردشگری ایرانی و عمانی ساحل بندرگز اشاره و اضافه کرد: مشکلات و موانع زیست محیطی این طرح رفع شده است.

عسگری عنوان کرد: با اجرای این طرح، شتاب مهمی در بحث گردشگری، سرمایه گذاری و اشتغال در منطقه ایجاد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه اسکله بندرگز به مساحت 94 هکتار در سال 1373 با موافقت هیئت دولت، توسط سازمان بنادر و کشتیرانی به منظور ایجاد پایانه مسافری، تجاری و بندری در ساحل بندرگز، نسبت به احداث تاسیسات و بناهایی شامل ساختمان ترمینال مسافری، ساختمان اداری و رفاهی، ساختمان نگهبانی، تاسیسات برقی و مکانیکی، محوطه سازی، فنس کشی محوطه، پست برق و.. اقدام و در سال 1375 مجموعه اسکله بندرگز افتتاح در حد وضعیت فوق الذکر بدون فعالیت افتتاح شد.

بنا به اظهارات مسئولان بنادر و کشتیرانی وقت، به دلیل پایین بودن آبخور و عدم توجیه اقتصادی و نداشتن اعتبار و توجیه در لایروبی، بهره برداری و استفاده بهینه از این مجموعه مسکوت ماند.



در سال 1381 مجموعه اسکله بندرگز طی قراردادی به استانداری گلستان واگذار شد تا از طریق شهرداری و فرمانداری به عنوان استفاده از طرح سالم سازی دریا از آن بهره برداری کنند که این امر هم به دلیل بالا بودن هزینه های آب و برق و استهلاک نگهبانی قابل توجیه نبود و مسئولان وقت کاربری آنرا با هماهنگی سازمان بنادر و کشتیرانی به توسعه گردشگری، رونق تجاری و جذب صنعت توریسم تغییر دادند.



استانداری گلستان در سال 83 طی قراردادی مجموعه اسکله بندرگز را جهت احیای گردشگری به سازمان همیاری شهرداریهای استان گلستان به مدت 18 سال بصورت استیجاری واگذار کرد تا سازمان همیاری بتواند با همکاری و مشارکت بخش خصوصی، نسبت به اجرای طرحهای ارائه شده در امر گردشگری در مجموعه اسکله اقدام کند.



به همین دلیل مدیران وقت استانداری این مجموعه را از طریق سازمان همیاری شهرداریهای استان گلستان طی قراردادی به سازمان مناطق و گردشگری که بخش سرمایه گذاری خصوصی بوده به مدت 18 سال به صورت استیجاری واگذار اما به دلایل مختلف اجرای این طرح متوقف شد و به استناد موادی از قرارداد، ادامه فعالیت شرکت فوق منجر به اقاله فسخ قرارداد شد.



سازمان همیاری شهرداریهای استان گلستان در مردادماه 86، احیاء مجموعه اسکله بندرگز را به عنوان یک منطقه جذب و توسعه صنعت توریسم و گردشگری در دستور کار قرارداد و مجموعه اسکله بندرگز را از سرمایه گذار قبلی تحویل و نسبت به رفع مشکلات اعم از ساماندهی قانونی غرفه داران (معارضان)، بدهی های آب، برق، و... اقدام کرد.



در جلسه ستاد جذب سرمایه گذاران استانی که با حضور مسئولان مربوطه استانی و شهرستانی در مهرماه سال 86 برگزار شد، پیشنهاد گردید که مجموعه اسکله بندرگز را جهت انجام مطالعات اولیه، توسط سازمان همیاری به سرمایه گذار ایران ـ عمان قرار گیرد که سازمان موافقت خود را اعلام و طی سه ماه سرمایه گذار عمانی نسبت به انجام مطالعه اولیه اقدام و کتباً جهت سرمایه گذاری اعلام آمادگی کرد.

در سال 87 بعد از مذاکرات مستمر و اقدامات قانونی تفاهم نامه (mou) بین سازمان همیاری شهرداری های استان و نماینده شرکت ایران ـ عمان امضاء شد و مقرر شد ظرف مدت سه ماه، سرمایه گذار نسبت به تهیه طرح اولیه، جانمایی، لکه گذاری، سایت پلان را تهیه به سازمان همیاری ارائه کند و سازمان هم در طی این مدت هماهنگیهای لازم را جهت اجرای طرح، اخذ مجوزات لازم، افزایش مدت قرارداد اجاره بین سازمان همیاری و سازمان بنادر و دریانوردی از 20 سال به 50 سال و.. اقدامات لازم انجام کند.



سرمایه گذار موظف به ثبت شرکت در ایران - گرگان به نام شرکت آرمان طبیعت گرگان با مشارکت 51 درصد سهامداران ایرانی و 49 درصد سهامداران خارجی عمانی اقدام و به ثبت رساند و نسبت به انتخاب مشاور ایرانی جهت تهیه طرح سایت پلان، لکه گذاری، جانمایی و... اقدام کند.