همکاری با ترکیه برای راه اندازی موتور جستجوی ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا تقی پور در دیدار با جودت ایلماز وزیر مشاور دولت ترکیه و رئیس بیست و دومین کمیسیون مشترک جمهور اسلامی ایران و ترکیه به پیشرفت های ایران در حوزه ICT اشاره کرد و گفت: ارتباط فیبر نوری دو کشور، ارتباط ماهواره‌ای دو کشور و استفاده از باند ماهواره، ارتباط مستقیم تلفنی (رومینگ)، شبکه‌های ارتباط داده‌ها، موتور جستجو و نرم‌افزارهای پایه از جمله زمینه های همکاری میان دو کشور محسوب می شود.

وی با بیان اینکه این موارد پیش از این نیز در دیدار وزیر ارتباطات کشور ترکیه مورد بررسی قرار گرفته بود خاطرنشان کرد: امید می رود با توجه به مشترکات تاریخی، فرهنگی و مذهبی در مسائل تجاری و اقتصادی، شاهد حضور بخش خصوصی در راستای ارائه خدمات میان دو کشور باشیم.

تقی پور تاکید کرد: در زمینه اینترنت و فناوری اطلاعات کارهای خوبی در ایران صورت گرفته که از جمله می‌توان به موتور جستجوی ملی و نرم افزارهای پایه اشاره کرد که در صورت تمایل می‌توانیم بصورت مشترک، تعامل و همکاری کنیم.

در این دیدار جودت ایلماز نیز گفت: ترکیه و ایران دارای فرهنگی مشترک و قدیمی هستند که در سالهای اخیر تلاش رهبران دو کشور در جهت گسترش ارتباط و همکاریها بوده است.

وی ادامه داد: تا کنون در زمینه‌های پستی همکاری های متقابلی میان ترکیه و ایران صورت گرفته و البته در بخش همکاریهای مخابراتی هم مواردی در جریان است و ادامه دارد.