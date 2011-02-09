به گزارش خبرگزاری مهر، محمود اسماعیلی دبیر این جشنواره عنوان کرد: مراسم افتتاحیه جشنواره "کتاب نفیس و نسخ خطی" بعدازظهر اولین روز فعالیت این نمایشگاه با حضور چهره‌هایی چون بهاء الدین خرمشاهی (مترجم و حافظ پژوه)، سعید آبادی ( رئیس کمیسیون ملی یونسکو)،علی ایمانی ( استاد دانشگاه و مؤلف کتاب خط کوفی در ایران)، بهرام کلهرنیا (مدرس گرافیک و هنر دانشگاه) و همچنین استادان حوزه چاپ، گرافیک، صحافی و جلدسازی برگزار می‌شود.

اسماعیلی افزود: در این مراسم، کتاب نفیس و سه جلدی "خط و خوشنویسی" تالیف سید محمد وحید موسوی جزایری با مقالاتی پیرامون خوشنویسی رونمایی می‌شود.

وی توضیح داد: این کتاب شامل مقالاتی با موضوع "خطوط کوفی"، خوشنویسی سنتی با موضوع "خطوط نسخ و ثلث" و همچنین گرایشهای معاصر با موضوع "تایپوگرافی" است.

‌علاقه‌مندان به کتابهای نفیس می‌توانند آثار به نمایش درآمده در این نمایشگاه را برای خرید سفارش دهند.

مراسم اختتامیه نمایشگاه نیز چهارشنبه 27 بهمن در مرکز گنجینه اسناد کتابخانه ملی برگزار میشود و به 5 اثر برگزیده در حوزههای مختلف جوایز ارزشمندی تعلق می‌گیرد.

ساختمان گنجینه اسناد کتابخانه ملی در بلوار میرداماد، نرسیده به میدان مادر، خیابان شهید بهزاد حصاری(رازان جنوبی) واقع شده است.