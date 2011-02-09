به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، این ناشر نیویورکی درباره کتاب یادشده اعلام کرد به دلیل رویدادهای اخیر مصر، این کتاب را تا مدتی دیگر و به احتمال قریب به یقین تا 26 آوریل 2011 (اوایل اردیبهشت 90) چاپ خواهد کرد.
کتاب خاطرات محمد البرادعی رئیس سابق آژانس بینالمللی انرژی اتمی با عنوان "دوره فریب؛ دیپلماسی هستهای در عصر تزویر" قرار بود در پایان سال 2011 منتشر شود.
بنگاه انتشاراتی متروپولیتن بوکز دلیل اقدام خود را عطف توجه بیشتر به اتفاقات اخیر مصر و به ویژه شخص محمد البرادعی اعلام کرده است.
این ناشر همچنین گفته کتاب "دوره فریب؛ دیپلماسی هستهای در عصر تزویر" شناختی جامع از محمد البرادعی به دست میدهد. در این کتاب به مسائلی مانند جنگ عراق و گفتگوها با ایران بر سر برنامه هستهای این کشور و نیز پروندههای مشابه در کره شمالی و لیبی پرداخته شده است.
محمد البرادعی در سال 2005به خاطر تلاشهایش در آژانس بینالمللی انرژی اتمی در راستای حمایت از اهداف صرفاً مسالمت آمیز از انرژی هستهای، برنده جایزه صلح نوبل شد.
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