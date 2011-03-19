شهرهای بی هویت در جغرافیای البرز/ 16 شهر دریغ از یک ورودی مناسب!

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، معضل ورودی های خشک و بی روح شهرهای استان دغدغه ای نیست که طرح آن مربوط به دیروز و امروز باشد.

این مشکل از سالهای گذشته و به اقسام گوناگون برای مسئولان بازگو شده اما هر بار اسیر ماندن مدیران در قفس کارهای روزمره از جمله رفت و روب، آسفالتکاری، جدولگذاری و... مانع از رسیدگی به آن شده است.

امروز سوغات البرز و شهرهایش برای مسافران گذری چیزی جز دود و ترافیک و شلوغی و مشاهده صحنه های نامتناجس از ساخت و سازهای بی انظباط، گدایی اتباع غیر مجاز در حاشیه اتوبان، کارتن خوابهای فضای سبز حاشیه بزرگراها و... نیست و اگر بگوییم البرز هویت خود را کاملا گم کرده است، بیراه گفته نشده است.

"پل فردیس" به عنوان سرشناس ترین ورودی مرکز استان البرز بازگو کننده تمام آن چیزی است که در این گزارش خبری تشریح می شود.

محوری که شلوغی، ترافیک، آلودگی صوتی، تکدیگری، تبلیغات نامناسب شهری و... دست در دست یکدیگر داده اند تا مرکز نوپاترین استان کشور را شهری "شلم شوربا" جلوه دهند و الحق که موفق هم بوده اند!



بحران هویت؛ سر دیگر کلاف



علاوه بر معضل ورودی های نامناسب، سر دیگر کلاف مشکلات شهرها در این حوزه به بحران هویت ختم می شود.

نامگذاری معابر سطح شهر بدون آنکه متناسب با آن فضاسازی شود امروز تداعی کننده طرح های غیرکارشناسی مسئولان شهری است.

برای مثال به میدان امام حسین (ع) شهر کرج اشاره می شود که شکل ظاهری یا تزیین این میدان هیچ ارتباطی با امور مذهبی ندارد و صرفا یک دایره هندسی خشک و بی روح است که یک نام عظیم را یدک می کشد!

این موضوع در خصوص میدان آیت الله طالقانی شهر کرج نیز صادق است که نام یک عالم شهیر ایرانی را یدک می کشد اما شهروندان هنگام عبور از کنار آن صرفا بوی متعفن فاضلاب شهری و زباله های رها شده به حال خود را شاهد هستند حال آنکه با صرف بودجه ای اندک می شد این میدان را به تجسم گاهی از هویت علمی و انقلابی ایران زمین بدل ساخت که در حال حاضر چنین نیست!

اکنون مردم سئوال دارند آیا تکریم خشک و خالی شخصیت های برجسته انقلابی و مذهبی بدون بهره گیری از عناصر فیزیکی فایده ای هم ندارد که البته جواب منفی است.



کرج؛ شهر سرداران شهید...



کرج که شهر سرداران شهید است و علاوه بر شهید شرع پسندها و شهیدان پناهی و... بزرگ رهبر کوچک انقلاب اسلامی شهید "محمدحسین فهمیده" را در قلب خود جای داده است، در حرف دارای فرهنگ و هویتی غنی است اما پرداخت ضعیف متولیان فرهنگی بدان کار را به جایی رسانده است که رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی کرج، هویت این شهر را بر باد رفته می خواند!

البرز که شهرستان طالقان اش یکی از تاریخ سازترین نقاط کشور است آیا سوغات فرهنگی و هویتی در آستین دارد که به واسطه اش جذب توریست کند؟ خیر و باز هم خیر ....

در کمالشهر چطور؟ این شهر میزبان چندین آثار باستانی ارزشمند است اما خود شهروندان کمالشهری هم از وجود آنها اطلاعی ندارند و امروز به جای آنکه "هلجرد" هویت تاریخی این شهر باشد، همه کمالشهر را مترادف با مشکلات پل حصارک، جاده قزلحصار، بیکاری و... می دانند.

در اشتهارد نیز همین طور است، وجود چندین امامزاده و بنای تاریخی وقدیمی در این شهر مستعد سرمایه گذاری های کلان است و می تواند در کشور مطرح شود اما از آنجا که حس اعتماد به نفس هویتی در البرز سرکوب شده است، مسئولان محلی حتی در ابعاد شهرستانی هم اقدام خاصی را انجام نمی دهند!

ورودی های البرز موجب شرمندگی است!

استاندار البرز نیز چنین تذکری را به شهرداران استان داده و از آنان خواسته است به کم کاری ها در زمینه بحران هویت پایان دهند.

عیسی فرهادی در همایش شهرداران استان البرز خطاب به شهرداران و روسای شوراهای اسلامی اظهار داشت: امروز هیچ یک از شهرهای استان ورودی مناسبی ندارند و این در شان مردم نیست.

وی تصریح کرد: این مشکل در محمدشهر، ماهدشت، مشکین دشت، کمالشهر، کرج، هشتگرد، نظرآباد، چهارباغ و...مشهود است و مسافران گذری هنگام ورود و خروج از این شهرها کاملا بی احساس هستند.

نماینده عالی دولت به اعتراض برخی شوراهای اسلامی مبنی بر اینکه بلواراصلی شهرهای متبوع خویش صرفا به عبور و مرور مسافران گذری استان های مختلف کشور اختصاص یافته است، اشاره کرد و اتفاقا آن فرصتی برای جذب توریسم و گردشگر دانست.

فرهادی گفت: چنانچه در ورودی شهرها نمادی از هویت تاریخی شهر نصب شود و اطلاعاتی از هویت و پیشینه تاریخی و گردشگری شهر در معابر به چشم بخورد آنگاه مسافران گذری برای مشاهده آنان مشتاق می شوند و در چنین شرایطی اگر گذر مسافران موجب بالندگی و اعتلای شهرها نشد اعتراض ها را مطرح کنید تا رسیدگی شود.

به گفته استاندار البرز، گذر از برخی شهرها در مسافران گذری ایجاد کسلی و بی حوصلگی می کند و این در شان البرزی که طالقان و جاده چالوس و هلجرد و اماکن قدیمی اشتهارد و ... را در قلب خود جای داده است، نیست!

فرهادی با اشاره به وضع موجود ورودی شهرها تصریح کرد: ورودی های البرز موجب شرمندگی است!

نمادهای شهر کرج برباد رفته



عضو شورای اسلامی کرج با انتقاد از فقر هویتی در کلانشهر کرج اظهار داشت: کرج، شهری بی نماد است و باید برای بازیابی هویت فرهنگی شهر کرج اقدام کرد.

عبدالله پورمظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، هویت باغ شهر بودن کرج را هویتی بر باد رفته ارزیابی کرد و ادامه داد: علی رغم نشستهای فراوانی که جهت تعیین نماد یا نمادهای شهر کرج برگزار شده، تا امروز دستاوردی در این زمینه حاصل نشده است و ظاهرا در ارتباط با هویت بخشی به "ایران کوچک" بیش از حرف به اقدام عملی نیازمندیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی کرج به پیشنهاد اداره اوقاف مبنی بر معرفی کرج به عنوان چهارمین شهر مذهبی کشور اشاره کرد و گفت: مجددا تاکید می شود بیش از حرف، عمل می خواهیم و در مسیر هویت بخشی به کرج و تعیین نمادهای این شهر باید از نخبگان فکری جامعه در عرصه های مختلف مشورت گرفت.



ورودی محمدشهر؛ از دام فروشی تا جمع آوری کارتن



برای تشریح آنچه دغدغه استاندار البرز در خصوص ورودی شهرهای استان است با هم سری به ورودی "محمدشهر" می زنیم که وظیفه ساماندهی آن بین شهرداری های مناطق 2 و 10 کرج و شهرداری محمدشهر پاسکاری می شود بدون آنکه هیچ کدام در عمل قدمی برای آن بردارند.

به هر روی ورودی هر شهری نماد هویت آن شهر محسوب می شود که متاسفانه در استان البرز به این مهم توجه نشده است و امید می رود از این پس برای تغییر شکل ورودی شهرهای استان چاره ای از سوی مسئولان اندیشیده شود.

....................................

گزارش: مرتضی اکبری