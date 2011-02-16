جشنواره "داستانهای بومی کنام" برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در فراخوان این جایزه در تعریف داستانهای بومی آمده است: این جشنواره با رویکرد پرداختن به فضاهای موجود در این سرزمین اعم از سنتی و مدرن، روستایی و شهری برگزار می‌شود؛ داستان بومی (native ) از منظر ما به فضاهای روستایی و کهن و یا بافت قدیم شهرها محدود نمی‌شود و همان طور که اشاره شد تمامی فضاهای موجود در ایران را شامل می‌شود. مهم آن است که داستانها زمان‌مند و مکانمند باشند و در خلاء اتفاق نیفتند.

همچنین در فراخوان جشنواره "کنام" توضیح داده شده است: بیست داور از اقصی نقاط ایران (خراسان ، خوزستان ، سیستان و بلوچستان ، تهران ، گیلان ، آذربایجان شرقی ، فارس ، کرمان ، یزد) داوری جشنواره را به عهده خواهند داشت.

ابوتراب خسروی، بهناز علیپور گسکری، مشیت علایی، حسین آتش پرور داوری مرحله نهایی را بر عهده خواهند داشت و در مرحله نخست نیز علی چنگیزی، کامران محمدی، غلامرضا رضایی، مجید دانش آراسته، فرشته نوبخت، مریم حسینیان، رضا زنگی آبادی، فریبا چلبیانی، حسین ورجانی، محمد هادی پور ابراهیم، منصور علی مرادی و کرامت یزدانی به کار بررسی آثار می‌پردازند.

مهلت ارسال آثار تا پانزدهم فروردین سال 1390 اعلام شده است و با پایان مراحل داوری، هیئت انتخاب متشکل از هادی نوری، نجمه مولوی، کاظم دامغانی ثانی و فاطمه خلخالی استاد گزینش آثار را برای ارجاع به مرحله بعد آغاز خواهند کرد.

مراسم اختتامیه جشنواره "داستانهای بومی کنام" مهرماه سال 1390 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به تارنمای جشنواره به نشانی www.konam.ir مراجعه کنند.



