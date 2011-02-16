ساخت یک مجتمع جدید پتروشیمی در عسلویه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی عملیات ساخت مجتمع پتروشیمی مرجان با هدف تولید سالانه یک میلیون و 650 هزار تن متانول در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) آغاز شد.

در ساخت این واحد پتروشیمیایی شرکت هالدور تاپسو دانمارک مشارکت دارد ضمن آنکه پیش بینی می شود بهره برداری از این واحد پتروشیمی تا پایان برنامه پنجم توسعه آغاز شود.

برای ساخت و راه اندازی پتروشیمی مرجان (متانول هفتم) در مجموع به حدود 342 میلیون یورو و 212 میلیارد تومان در بخش ارزی و ریالی سرمایه گذاری نیاز است.

پیش بینی می شود خوراک این واحد پتروشیمیایی سالانه 1.5 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی از فازهای جدید پارس جنوبی و سرویسهای جانبی مورد نیاز از پتروشیمی دماوند تامین شود.



علاوه بر این در روز جاری عملیات ساخت مجتمع پتروشیمی بوشهر (الفین دوازدهم) با هدف تولید سالانه سه میلیون و 961 هزار تن انواع محصولات پتروشیمی شامل اتیلن، پروپیلن، برش‌های چهار کربنه، سوخت مایع، بنزین، پارازایلین، ارتوزایلین و آروماتیک‌های سنگین در عسلویه آغاز شده است.

خوراک این مجتمع جدید پتروشیمی از میعانات گازی تولیدی از پارس جنوبی، برشهای سبک و سنگین گازی و اتان است که در واحدهای شیرین سازی گاز، بازیابی اتان، الفین، متانول، اسید استیک، اتیلن گلایکول، پلیمر سنگین و سبک و جداسازی گوگرد فرآورش می شوند.