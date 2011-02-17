به گزارش خبرگزاری مهر، کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی از 30 بهمن تا 2 اسفند با موضوع راهکارهای اندیشه ای و کاربردی تحقیق تقریب مذاهب اسلامی برگزار می شود.

در نشستهای این کنفرانس ضمن بیان راهکارهای اندیشه ای و کاربردی در زمینه وحدت اسلامی، شرکت کنندگان می توانند در روز آخر این کنفرانس طی سه ساعت آزادانه دیدگاههای خود را درباره فضای فکری جهان اسلام مطرح کنند.

برای شرکت در این کنفرانس از 250 شخصیت از 57 کشور جهان دعوت شده که انتظار می رود 200 شخصیت برجسته در این کنفرانس شرکت کنند. این شخصیتها در سه کمیسیون فرصت ارائه مقالات مرتبط با موضوع و دیدگاه های خود را خواهند یافت. تا کنون بیش از 100 مقاله به دبیرخانه این کنفرانس رسیده و 80 مقاله تأیید شده است.

سخنرانی افتتاحیه این همایش برعهده دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران و اختتامیه آن برعهده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دکتر محمد حسینی است.

برنامه های حاشیه ای کنفرانس دربرگیرنده نمایشگاهی از کتابهای منتشر شده با محوریت تقریب و جهان اسلام به زبانهای مختلف و تجلیل از برگزیدگان ششمین دوره انتخاب کتاب سال تقریب است.

به گزارش مهر، همزمان با برپایی کنفرانس وحدت اسلامی در تهران، همایش های تقریب و وحدت اسلامی در شهرهای چابهار (25 بهمن) خراسان ( 28 بهمن) و کرمانشاه (29 بهمن) و جشنهای میلاد در استانهای مرزی کشور از جمله سیستان و بلوچستان، کردستان، هرمزگان، خراسان، کرمانشاه و گلستان برگزار می شود.

براساس اعلام مجمع تقریب مذاهب اسلامی برای محور راهکارهای اندیشه ای؛ موضوعاتی چون تعمیق آیین میانه گرایی در برداشت از شریعت، رعایت فقه اولویتها و شناخت فرجام فقهی احکام و مراعات شرایط عینی به هنگام صدور فتوا و احکام عملی، توجه به فقه نظریه ای که همه جانبه با استنباطهای جزئی تفاوت دارد، تحکیم مبانی و ارزشهای تقریب در مطالعات و بررسی های مختلف درنظر گرفته شده است.

در محور راهکارهای کاربردی؛ موضوعاتی چون اشاعه منطق گفتگوی مسلمانان با معیارهای قرآنی، آگاه سازی نخبگان و توده های مردم در ایجاد فرهنگ تقریب، کوششهای مشترک و پیگیر در جهت اتخاذ مواضع متحد، تشویق به مطالعات تقریبی، کنترل روند صدور فتوا، ارجاع موارد جزئی اختلافی و تخصصی به نشستهای علمی و عدم طرح آنها در رسانه های گروهی مورد بحث قرار خواهند گرفت.

بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی مقدمه ای برای کنفرانس سال آینده خواهد بود که در سال آتی قرار است اجلاس جهانی تمام اعضای مجمع عمومی به منظور بررسی عملکرد 20 ساله مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برگزار شود.