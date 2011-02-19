به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری پنجمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر با حضور یحیی طالبیان قائم مقام وزیر ارشاد در امور شعر و ادب و رئیس شورای سیاستگذاری این جشنواره، پرویز بیگی حبیب‌آبادی، محمود اکرامی‌فر و مصطفی امیدی دبیران کل، علمی و اجرایی آن صبح امروز شنبه در ساختمان فجر معاونت فرهنگی وزارت ارشاد برگزار شد.

بیگی: انتخاب من حاصل خرد جمعی بود

در این نشست پرویز بیگی حبیب‌آبادی دبیرکل پنجمین دوره این جشنواره انتخاب خود را به این عنوان حاصل "خرد جمعی اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره شعر فجر" خواند و با اشاره به جایگاه شعر در ایران زمین بر لزوم توجه به آن به عنوان هنر ملی کشور تاکید کرد و گفت: شعر اولین هنر سرزمین من است و حضورش آنقدر در زندگی ما جاری و ساری است که گاه نمی‌توانیم آن را ببینیم.

وی علت برگزاری این جشنواره را ارتقای سطح کیفی شعر و گسترش هر چه بیشتر آن به عنوان پشتوانه فرهنگی و ثروت ملی کشور دانست و افزود: این جشنواره کاملاً رقابتی برگزار شد و شامل تمام سنین می‌شد و ما تقسیم‌بندی سنی نداشتیم. ضمن اینکه همه مضامین و قالب‌ها و حوزه‌های شعری را دربرمی‌گیرد.

افزایش صد در صدی تعداد شاعران نسبت به جشنواره چهارم

بیگی حبیب‌آبادی با بیان اینکه "جشنواره شعر فجر همه شاعران را با هر گرایش و سلیقه و سبک شعری تحت پوشش قرار داده است" اهداف این جشنواره را شناسایی استعدادهای برتر در حوزه شعر، ایجاد زمینه برای آفرینش شعر به عنوان هنر ملی، نهادینه کردن موضوع شعر به عنوان یک دغدغه ملی و ایجاد زمینه و فضای مناسب برای تعامل شاعران ایران و جهان، ارج نهادن و تجلیل از شاعران پیشکسوت و ایجاد وفاق و همدلی مضاعف بین شاعران خواند.

وی همچنین گفت: ما به بخشی از این اهداف رسیده‌ایم و امیدواریم در دوره‌های آتی با گسترده‌تر شدن حوزه فعالیت جشنواره به اهداف باقیمانده هم برسیم.

دبیرکل پنجمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر از افزایش بیش از صد در صدی تعداد شاعران حاضر در پنجمین دوره جشنواره نسبت به دوره قبل و آمادگی برخی شاعران پیشکسوت برای ارائه آثارشان جهت چاپ در کتاب‌هایی که بعداً چاپ خواهد شد و در عین حال انصراف برخی از آنها برای حضور در بخش رقابتی و در واقع کنار کشیدن به نفع چهره‌های جوانتر خبر داد.

تهران را 4 روز شعرباران می‌کنیم

وی با بیان اینکه موضوع جشنواره آزاد بوده است، در عین حال به ارسال شعرهایی با مضامین مربوط به آرمان‌های انقلاب اشاره کرد و همچنین حضور شاعران استان‌های البرز، تهران، مازندران، قم، فارس، خوزستان و آذربایجان شرقی را پررنگتر توصیف کرد و گفت: در مجموع ما سعی خواهیم کرد در فاصله 7 تا 10 اسفند تهران را شعرباران کنیم و انشاءالله این با نزولات آسمانی همراه شود.

در ادامه این نشست خبری محمود اکرامی‌فر دبیر علمی پنجمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر با اعلام نام مصطفی محدثی‌ خراسانی به عنوان مسئول هیئت داوران این دوره از جشنواره، به ارائه توضیحاتی درباره روند داوری سه مرحله‌ای آثار پرداخت.

اکرامی‌فر: هیچ شاعری را به انتخاب خودمان در جشنواره شرکت نداده‌ایم

اکرامی‌فر با نشان دادن برگه‌های کدبندی شده از آثار شاعرانی که در این دوره به رقابت با یکدیگر پرداخته‌اند، به خبرنگاران گفت: در مرحله مقدماتی درصدی از آثار به دیل ناقص بودن برخی مدارک شاعران و مسائلی مانند این، کنار گذاشته شدند و مرحله نیمه نهایی داوری آغاز شد. در این مرحله آثار کدبندی شد و در اختیار هیئت داوران قرار گرفت.

وی افزود: پس از پایان مرحله دوم داوری، دبیرخانه جشنواره آثار راهیافته به مرحله نهایی را مجدداً کدبندی کرد و داوری این مرحله هم انجام شد.

دبیر علمی جشنواره شعر فجر با بیان اینکه "ما از هیچکس به دلخواه خودمان اثری را در جشنواره شرکت نداده‌ایم" گفت: هر شاعری که در جشنواره اثر دارد، خودش شرکت کرده است.

اجازه خروج آثار را از ساختمان محل داوری‌ها ندادیم

اکرامی‌فر از انتخاب داوران این جشواره با توجه به پارامترهایی مانند پراکنش جغرافیایی محل سکونت آنها و تخصص در حوزه‌های مختلف شعری خبر داد و اضافه کرد: مدرک تحصیلی 40 درصد از داوران ما دکتری و مابقی هم عموماً کارشناسی ارشد است. اما اینکه نتایج چقدر به عدالت نزدیک باشد، باید درصدی را هم برای خطای انسانی در نظر گرفت.

وی گفت: داوران نهایی دو روز در تهران بودند و ما اجازه ندادیم آثار از طبقات 3 و 4 ساختمان فجر خارج شود؛ آنها (داوران) به صورت تیمی کار داوری را انجام دادند و میانگین نمره‌هایشان را به عنوان رای نهایی به ما اعلام کردند.

اسامی داوران را اعلام می‌کنیم

دبیر علمی جشنواره شعر فجر در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره امکان معرفی اسامی داوران، با بیان اینکه فردا (یکشنبه 1 اسفند) آخرین جلسه هیئت‌های داوری برگزار می‌شود، گفت: اطمینان می‌دهم که هیچ سوء نیتی در داوری‌ها نبوده است و به شما قول می‌دهم که امسال اسامی داوران را اعلام کنیم.

ادامه دارد ...