دشمن با ترور "ژاله" قصد دامن زدن به اختلافات مذهبی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس مصطفی محمد نجار وزیر کشور امروز شنبه در حاشیه گردهمایی مدیران کل مدیریت بحران استان ها در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی مبنی بر این که برخی پایگاه های اینترنتی وابسته به جریان فتنه برای ایجاد اغتشاشی جدید فراخوان داده اند پاسختان به این جریان سازی ها چیست؟ گفت: امروز استکبار جهانی، صهیونیست ها و نظام سلطه از انقلاب ما ضربه خورده اند و مردم عزیز ما امسال با حضور ده ها میلیونی خود با ولایت تجدید میثاق کردند و استکبار از این مساله عصبانی است.

وی با بیان این که امروز نظام سلطه راس فتنه شده است، گفت: ایادی فتنه گر و سران فتنه که در داخل به شکل منافقین، سلطنت طلبان و اراذل و اوباش برای انتقام گیری از مردم در روز 25 راهپیمایی غیرقانونی راه انداختند، بدانند وزارت کشور برابر قانون با فتنه گران و سران فتنه برخورد می کند.

محمد نجار اظهارداشت: این افراد از قبل این حوادث را طراحی کردند تا کشته سازی و موج سواری ها را ایجاد کنند. دشمنان با ترور آقای ژاله که از اهل سنت و کرد بود، می خواستند به اختلافات طایفه ای و مذهبی دامن زنند ولی ملت ایران به خوبی دست آنان را رو کرد.

وی تاکید کرد: مردم ایران خواستار برخورد قاطع با سران فتنه هستند و امروز زمان این رسیده که آنها به این اقدامات پاسخ دهند.

وزیر کشور با بیان این که سران فتنه که ایادی نظام سلطه ای هستند که امروز در دنیا کم آورده اند، گفت: مردم عزیر ما به طرفداری از مصر و تونس به صحنه آمده اند و امروز آمریکایی ها در منطقه شکست خورده اند.

وی با تاکید بر اینکه خاورمیانه جدید اسلامی همراه با بیداری اسلامی متولد شده گفت: آنان می خواهند اذهان جهانیان را از این موضوع منحرف کنند و هر روز مساله ای را برای خود طراحی می کند ولی بدانند ما با این مسائل برخورد می کنیم.

محمد نجار در خصوص بیانیه پراکنی های سران فتنه گفت: دستگاه هایی که در این زمینه مرتبط هستند مطابق با قانون با آنان برخورد می کنند.

